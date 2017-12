Les mannequins de Victoria’s Secret rêvent de vacances à Bora Bora

"Pour moi, en tant que Brésilienne, les seules vraies vacances c’est quand on peut passer ses journées à la plage. J’ai eu la chance de visiter des endroits incroyables comme Hawaii, Saint-Barth, Monaco et les Maldives, mais je rêve d’aller à Bora Bora pour ma lune de miel. L’eau y est chaude et transparente, il y a des hôtels de luxe et le temps est toujours au beau fixe", a-t-elle confié à Vogue.