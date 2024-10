Les maîtres de Taapuna à l'honneur

Tahiti, le 14 octobre 2024 - Les champions des précédentes éditions de la Taapuna Master se sont donnés rendez-vous hier, à Punaauia, afin de célébrer 30 d'histoire de cette prestigieuse compétition de surf. Un moment unique de partage et de transmission intergénérationnelle entre les piliers de la discipline et une nouvelle garde prête à prendre le relais.



Remporter la Taapuna Master, c'est être certain d'avoir son nom inscrit dans l'histoire du surf local. Un titre convoité par toutes les générations de surfeurs depuis 1994 qui, aujourd'hui, n'a rien perdu de sa superbe. En effet, la vague, offrant des conditions irréelles dans ses beaux jours, ne se laisse pas dompter aussi facilement pour autant. Son récif tranchant et à fleur d'eau exigeant une technicité et une appétence certaines pour les tubes, les riders sont prévenus : "Si tu veux jouer, il faut être prêt à payer", aiment à rappeler les maîtres de la vague. Des maîtres que le Taapuna Surf Club a tenu à mettre en avant autour d'une compétition spéciale, ce weekend, afin de célébrer 30 années d'histoire de la plus ancienne épreuve de surf de récif du territoire.



Triple vainqueur de l'épreuve, Pascal Luciani n'a pas caché son enthousiasme après avoir renfiler le lycra de compétition : " Si on est là aujourd'hui c'est par pure passion. C'était l'occasion de retrouver les copains aussi, même si les conditions n'étaient pas vraiment au rendez-vous, on a fait avec et on a pris du plaisir. On était là pour s'amuser avant tout." Ou presque. Car à l'eau, l'esprit de compétition était bel et bien là. Un trait de caractère propre à tous les participants, même les plus âgés, qui a marqué cette journée et pris le pas sur les conditions très capricieuses du jour. Et si Pascal Luciani était prêt à en découdre, ses camarades de l'époque aussi. À l'exemple de Vetea David, Erich Teihotu, et notamment Wilfred Villet vainqueur des lauréats de la décennie 1994-2003.



"Avec les copains on est toujours dans le game, on continue à surfer et ça sera comme ça jusqu'à ce que les jambes ne suivent plus " explique Wilfred Villet, après sa victoire en finale face à Pascal Luciani. " Les conditions étaient compliquées, c'était très petit et donc difficile pour tout le monde. Quand c'est comme ça c'est quitte ou double, il faut tomber sur la bonne vague. Celui qui la trouve, passe forcément." Interrogé sur les secrets de sa longévité, le champion répond simplement : " Pas de secret, keep surfing !"



Autres Masters présents pour cette édition spéciale, Ariimoana David et Heiarii Williams ont fait le spectacle lors de la finale des lauréats de 2004 à 2013. Technique ou puissance, les deux surfeurs savent y faire et n'ont pas manqué de le montrer, offrant des scores relativement hauts compte tenu des conditions. Mais pour cette édition spéciale de la Taapuna Master, Ariimoana David s'est imposé avec la manière, n'hésitant pas à finir ses vagues sur un récif à sec. Du côté des lauréats de 2014 à nos jours, Teiva Tairoa a su surpasser un Teiva Tetahio pourtant en très grande forme. Les deux surfeurs se rendant coup pour coup sur les vagues, c'est finalement Teiva Tairoa qui a su capitaliser sur les rares opportunités qui se sont présentées. Et enfin, chez les bodyboarders, Nohoarii Bonnet n'a laissé aucune chance de revenir au score à Larry Punaa en finale, s'imposant avec un total de 12,67 points contre 7,33 points.



Si pour cette compétition les vagues n'ont pas permis aux surfeurs de s'exprimer pleinement, ces derniers pourront se consoler dès la semaine prochaine lors du Main Event de la Taapuna Master 2024, où une houle très prometteuse est déjà annoncée. Les riders sont prévenus !