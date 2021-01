Les magasins de sports résistent à la crise

Tahiti, le 18 janvier 2021 - Les magasins de sports du fenua sont pris d'assaut depuis plusieurs mois. Les articles de fitness et de musculation sont particulièrement prisés par la clientèle et le ravitaillement des enseignes est par ailleurs retardé.



Chaussures, haltères, bandes de résistance, tapis et ballons de gym, sacs de frappe et gants de boxe et autres équipements sportifs se vendent comme des petits pains depuis plusieurs mois dans les magasins spécialisés du fenua. Si, à priori, certaines fédérations sportives enregistrent une perte de licenciés et si l'absence de compétition sportive a refroidi l'entraînement quotidien de nos athlètes, il semble qu'un certain nombre de Polynésiens continuent néanmoins à maintenir une activité physique. Et la ruée dans les différents magasins de sport traduit cette tendance.



"Avec la fermeture des salles de sport depuis plusieurs mois maintenant, les gens ont commencé à s'équiper chez eux. Après le confinement, il y a eu cet effet-là et il se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui", atteste une responsable d'une grande enseigne. Même son de cloche dans un autre magasin, où on explique "qu'il est compliqué de répondre en ce moment à une forte demande. C'est vrai que l'on n'est pas trop à plaindre comparé à d'autres parce que les affaires marchent plutôt bien pour nous."



"Bataille" sur le ravitaillement



Ce qui marche le mieux ? "Tout ce qui permet de faire du fitness et de la musculation." On part donc des chaussures aux haltères et grosses machines de musculation en passant par tout ce qui est textile, tapis, ballons de gym et bandes de résistance qui sont très à la mode. Les vélos ont également la cote auprès des consommateurs. Et les équipements pour les sports de combats, sacs de frappe et gants se vendent également très bien dans les magasins.



Se pose maintenant la question du ravitaillement des magasins. "On commande tous au même endroit en Chine. À cause de l'épidémie de Covid, l'usine a fermé puis a repris son activité il y a quelques mois. Et elle a évidemment pris du retard dans ses commandes", indique un responsable. "Ce qui fait que tous les magasins de sport de Tahiti sont en train de se battre pour avoir en premier un bateau pour mettre leurs containers avec tout leur matériel. C'est donc compliqué de faire des prédictions sur les prochains arrivages."



Avec une population polynésienne particulièrement touchée par le diabète et l'obésité, cette frénésie d'achat d'articles de sport sonne plutôt comme une bonne nouvelle.