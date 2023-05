Les lycéens de La Mennais remportent un Triathlon des entreprises record

Tahiti, le 1er mai 2023 - La 32e édition du Triathlon des entreprises s'est tenue, ce lundi, au stade Boris Léontieff de Arue. Et l'événement a enregistré cette année un nouveau record de participation avec 300 trios, soit 900 athlètes, au départ de la course. Les lycéens de La Mennais, Rodrigue Lozinguez, Evan Simon et Nael Roux ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée en 59'01. Les équipes d'EDT et de la Clinique Paofai se sont classées respectivement deuxième et troisième.



C'est une tradition depuis près de 30 ans au fenua. À chaque 1er mai son Triathlon des entreprises et l'année 2023 n'y a évidemment pas manqué. Une 32e édition qui restera d'autant plus dans les annales puisque l'événement a enregistré un record de participation ce lundi au stade Boris Léontieff de Arue, avec 300 équipes, soit 900 athlètes, au départ de la course. La 32e édition effaçait ainsi des tablettes les records précédents de 2015 et de 2022 avec 675 inscrits.



Et comme chaque année on retrouvait du beau monde. Le cycliste Kahiri Endeler, un habitué de l'épreuve, était de nouveau présent avec une équipe de l'OPT. Les spécialistes des courses de fond, de demi-fond et du trail comme Damien Troquenet et Cédric Wane étaient également de la partie. De même que les jeunes espoirs de la natation comme Nael Roux, Keha Desbordes ou encore la championne de Polynésie de triathlon, la cadette Maïdi Susset. Et en "guest-star" de ce 32e édition Triathlon des entreprises, le président de la fédération française de triathlon, Cédric Gosse, accompagné par son directeur technique national, Benjamin Maze. Ces derniers se sont aussi alignés sur la ligne départ, leur équipe étant complétée par le président de la fédération tahitienne de triathlon, Joe Tapare.

L'équipe de La Mennais plus régulière



Au programme pour les athlètes ce lundi, un parcours en course à pied de 5 km entre le stade Boris Léontieff et le rond point Princesse Heiata de Pirae. Ils enchainaient ensuite avec du VTT et deux boucles de 8 km entre Arue et Aorai Tini Hau avant de finir avec 600 mètres de natation à réaliser autour du motu artificiel de Arue. Et les spécialistes ont répondu présents. Sur la course à pied, sans surprise, Damien Troquenet, qui courrait pour la police nationale, a survolé les débats. Puis sur la partie VTT, Cédric Wane, réussissait à replacer son équipe en tête. Et en natation, Nael Roux, qui concourrait avec ses camarades du lycée La Mennais, Rodrigue Lozinguez et Ewan Simon, a été le plus rapide.



Et l'on retiendra que les plus réguliers ont été les espoirs de La Mennais. Lozinguez terminait la course à pied aux alentours de la cinquième place. Puis Evan Simon grappillait des places sur son VTT et plaçait parfaitement Nael Roux sur la dernière partie. Et sur les 600 mètres de natation le jeune espoir du Cercle des nageurs de Polynésie a fait la différence pour déposer les nageurs de l'équipe d'EDT et de la Clinique Paofai. A l'arrivée donc une victoire le trio de La Mennais, Lozinguez, Simon et Roux qui l'a emporté en 59'01. Derrière les vainqueurs, on retrouve une équipe d'EDT et la podium est complété par le trio de la Clinique Paofai.



