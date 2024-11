Les lutins reprennent du service à Mahina

Tahiti, le 18 novembre 2024 – Après avoir marqué les esprits en 2021, l’atelier des lutins de la famille Taiarui a ressorti ses outils et sa créativité sur le thème de Vaiana. Une initiative dupliquée dans plusieurs quartiers en partenariat avec la commune de Mahina, qui inaugurera ses illuminations de Noël le dimanche 1er décembre.





Au PK 9,500, la pirogue à voile chargée de cadeaux donne le cap et lance le compte à rebours avant Noël. Et pour cause : l’atelier de la famille Taiarui tourne à plein régime ! Scies, visseuses et pinceaux sont de sortie depuis début novembre pour donner vie à l’univers du film d’animation Vaiana, dont la suite des aventures sortira en salles à la fin du mois.





Un esprit familial

Tout a commencé en 2021. Suite à la crise sanitaire marquée par les confinements et autres gestes barrières, la “grande famille des lutins” s’était rassemblée autour d’un projet d’embellissement solidaire pour célébrer dignement Noël. “On avait fait avec les moyens du bord et la générosité des gens”, se souvient Corine Taiarui. “Avec mes sœurs, on a une âme d’enfant. Cette magie, ce sont nos parents qui nous l’ont transmise. Ça nous anime sincèrement.”



Cette année, à travers l’association Jeunesse Manuia Nui, l’enthousiasme créatif de la famille Taiarui a reçu le soutien matériel de la municipalité de Mahina, au même titre que d’autres associations dans le cadre d’un projet global, comme nous l’a expliqué Poeura Taiarui, membre de la famille et agent d’animation à la mairie : “La commune avait pour projet de décorer la RT2. On a demandé aux quartiers volontaires de se manifester pour pouvoir leur fournir des contreplaqués, de la peinture, etc. C’est inédit, parce qu’auparavant, c’était à l’initiative de chaque quartier. Le thème de Vaiana a été choisi par notre tāvana, en lien avec l’actualité cinématographique et parce que ça représente bien notre culture, avec une touche festive. Et ça plaît aux enfants !”





“C’est une aventure”

Qu’ils soient à plat ou en volume, tous les personnages, les animaux et les décors ont été réalisés avec le souci du détail, et une bonne dose de talent et d’ingéniosité, notamment en matière de recyclage. “C’est une aventure ! On prend goût à la peinture, même si ce n’est pas inné. C’est du travail, mais c’est aussi apaisant”, confie Poema Taiarui, tout en mettant la dernière touche au portrait de Sina, la mère de Vaiana.



Moïse Tiarii n’a pas hésité à profiter de sa semaine de repos après sa participation à la Hawaiki Nui Va’a pour aider à fixer les éléments peints sur des supports : “On est heureux de contribuer à l’embellissement de notre commune pour donner de la joie aux familles. Ça égaie notre quotidien à tous !”



Au total, plus d’une cinquantaine de personnes sont impliquées dans ce projet, des adultes jusqu’aux enfants, nombreux à avoir mis la main à la pâte durant les vacances scolaires de la Toussaint. Un hommage sera d’ailleurs rendu aux artistes en herbe à travers l’implantation de 46 hameçons de Maui à leur nom, sur le terre-plein de la descente du Tahara’a. Les nombreux autres éléments seront répartis sur différents lieux publics stratégiques, et jusque sur les devantures des enseignes partenaires. L’échéance est fixée au dimanche 1er décembre pour la soirée des illuminations, qui marquera le coup d’envoi des festivités de fin d’année à Mahina.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 18 Novembre 2024 à 16:34 | Lu 491 fois