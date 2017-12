Les lutins de l'OPT en plein action

PAPEETE, le 21/12/2017 - Chaque année, l'Office des Postes et Télécommunications met en place son service de lettres destinées au Père Noël. 4 000 à 5 000 courriers lui sont ainsi adressés, en décembre. Les lutins de l'OPT se chargent ensuite de répondre à tous ces enfants qui réclament des cadeaux. Certaines lettres arrivent parfois à émouvoir cette équipe.



Le mois de décembre est particulier pour les agents de l'Office des Postes et Télécommunication. (OPT). Si le travail est multiplié par 3 en ce qui concerne les colis, les lutins de cette structure, de leurs côtés, reçoivent les lettres d'enfants qui sont adressées au Père Noël.



Chaque année, ce sont 4 000 à 5 000 lettres qui sont réceptionnées au 4e étage de l'Hôtel des Postes à Papeete, durant cette période. " L'OPT a mis en place, un service gratuit. Dès que les agents voient le mot "Père Noël", les lettres nous sont adressées, et nous répondons systématiquement ", indique Karl Terai, un des lutins du Père Noël.



" On sait que les enfants sont heureux de recevoir notre lettre ".



Un travail méticuleux est ainsi réalisé par l'équipe des lutins. Assis autour d'une table, les membres de l'équipe lisent un par un ces messages d'enfants, qui, parfois sont émouvants. " Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas été sages, mais il y en a surtout qui demandent à ce que le Père Noël ramène des parents disparus, ou qu'il remette des parents ensemble, c'est vraiment touchant pour nous ", explique Karl Terai.



Les lettres commencent à arriver dès le début du mois de décembre, certaines sont réceptionnées un peu plus tard. " Dans ce cas-là, l'enfant ne recevra pas notre carte avant le 25 décembre ."



Les lettres des enfants seront ainsi conservées, dans les locaux de l'Hôtel des Postes. " Certaines sont prises en photo et on les archive ", indique Karl Terai.



Les lettres arrivent de toute la Polynésie, et même de France. " Ils doivent croire que le Père Noël est au fenua " (rires), conclut le lutin.