

Les livres reprennent le bus

Tahiti, le 24 avril 2026 - À la gare routière de Taravao, ce jeudi, Paolo n’est pas passé inaperçu avec sa caisse de livres locaux, prêts à être remis aux passagers par tirage au sort. Pour le premier anniversaire de “Voyage entre les lignes”, des animations ont égayé le tour de l’île, tandis que des livres audios restent accessibles toute l’année pour transformer le trajet en bus en évasion littéraire.





Un an déjà que l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) inaugurait l’opération “Voyage entre les lignes” en partenariat avec la Direction des transports terrestres (DTT) et Tere Tahiti, afin de promouvoir l’accès à des extraits audio via des QR-codes installés à bord des bus, mais aussi distribuer des livres par tirage au sort. Ce jeudi, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et des droits d’auteurs, Paolo, animateur et lecteur averti, a embarqué pour un tour de l’île avec une caisse remplie de livres du Pacifique : des romans, des bandes dessinées, des études, des livres pour enfants, il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts.



Si certains passagers ne sont pas intéressés, d’autres affichent un large sourire et se montrent curieux. “L’accueil est plutôt bon !”, remarque l’intervenant avec un enthousiasme communicatif. “Je suis parti de Paea vers Papeete, puis je suis redescendu sur Outumaoro à Punaauia pour faire la boucle interne, ensuite je suis reparti sur Taravao par la côte est, pour terminer par la côte ouest. On est sur une action de proximité. Le but, c’est vraiment d’amener les livres au contact des personnes”, poursuit-il.



Entre les mains ou dans les oreilles

Que les usagers qui ont manqué cette action se rassurent, un jeu-concours permet de tenter sa chance tous les mois avec une trentaine de livres à la clé chaque année. Il est accessible via la plate-forme qui héberge les deux playlists, l’une pour adultes, l’autre pour enfants, comptant près de 150 références. Une bibliothèque audio étoffée régulièrement, comme nous l’a expliqué Marie Kops, représentante de l’AETI : “Elle est alimentée par notre podcast Encres bleues et les différentes saisons du Murmure des livres. Nous allons entrer en studio pour enregistrer la sixième saison en sachant que chaque année, nous ajoutons entre 25 et 30 extraits, autant des nouveautés que des classiques selon ce que les éditeurs souhaitent mettre en avant”.



L’objectif est de pérenniser cette action : d’autres animations seraient envisagées dans l’année et les QR-codes devraient être renouvelés. En l’espace d’un an, environ 1 000 scans ont été recensés, tandis que les écoutes du podcast ont doublé.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 24 Avril 2026 à 12:34 | Lu 367 fois



