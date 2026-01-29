

Les listes des municipales publiées vendredi

Tahiti, le 25 février 2026 - Le compte à rebours est lancé pour les élections municipales. D’ici jeudi 26 février à 18 heures, la liste complète des candidats aux élections municipales 2026, dont le premier tour est le 15 mars, sera connue. Et elle sera dévoilée vendredi. Voici comment se déroule concrètement le processus, du dépôt des candidatures jusqu’à l’envoi du matériel électoral aux habitants.



Le dépôt des candidatures

La première étape est celle du dépôt des listes, ouverte jusqu'à ce jeudi 26 février, à 18 heures. Les candidatures sont enregistrées auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française ou dans les subdivisions administratives selon les archipels : Îles du Vent, Tuamotu-Gambier et Australes. Au guichet du haut-commissariat à Papeete, Tevai Ama, recrutée pour la période des élections, accueille les candidats et les redirige vers les subdivisons administratives.

Marquises à Nuku Hiva (Taiohae)

Îles Sous-le-Vent à Raiatea (Uturoa) À J-18 des municipales, 107 listes ont déjà été déposées (contre 144 en 2020) et 448 candidatures individuelles ont été enregistrées. “Aucune candidature n’a été rejetée”, tient à préciser Corinne Cury, directrice de la réglementation et des affaires juridiques.

Une seule contrainte majeure : un candidat ne peut figurer que sur une seule liste. Ce mercredi 25 février, “il ne manque pas de grosses listes, les derniers sont venus hier”, ajoute Corinne Cury.



Les conditions pour être candidat

Pour se présenter, il faut être français ou ressortissant de l’Union européenne, avoir 18 ans révolus le jour du scrutin, avoir satisfait aux obligations militaires, être électeur dans la commune ou y avoir un lien fiscal (même en votant ailleurs) et se présenter dans une seule liste. Une fois les dossiers déposés, les membres de la Direction de la réglementation et des affaires juridiques vérifient leur conformité.



Dans les communes de plus de 2 500 habitants, les candidats aux municipales peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande pour assurer la diffusion de leurs professions de foi et bulletins de vote auprès des électeurs. Cette commission supervise l’ensemble des opérations de préparation et de distribution des documents électoraux.



Calendrier de livraison et réunions

Les deux premières réunions de la commission de propagande ont eu lieu jeudi 19 février dès 14 heures et mardi 24 février à 9 heures au haut-commissariat. La prochaine a lieu ce jeudi 26 février à 18 heures, toujours au haussariat. La liste officielle des candidats sera ensuite publiée vendredi au Journal officiel de la Polynésie française et les bulletins pourront être imprimés dans leur totalité.

Ce mercredi 25 février, à l'imprimerie STP Multipress, “les municipales, c'est un peu comme la Saint-Valentin pour les fleuristes”, s'enthousiasme Bruno Paquet, le directeur de production. Bulletins de vote, professions de foi et affiches sont imprimés en cadence. Ces centaines de milliers de documents seront ensuite acheminés par voie postale.



Pour le moment, 40 listes ont été validées et les documents affiliés imprimés, mais ce seront au final 380 000 enveloppes qui seront imprimées pour le premier et le second tour des municipales. Le format est imposé et les enveloppes sont fournies par le haut-commissariat. Les imprimeurs doivent respecter un protocole minutieux et les enveloppes ne doivent avoir qu'une seule couleur. “Je fais tourner mon équipe. Certains vont travailler samedi et/ou dimanche. Une journée avant la mise en pli, c'est à ce moment que l'on a le plus de travail”, développe le directeur.



Les bulletins du premier tour seront livrés lundi 2 mars, au plus tard à 14 heures. La mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote aura lieu le lendemain à partir de 15 heures à la salle Maco-Nena située à Tipaerui, et se poursuivra le mercredi. Elle sera assurée par près de 200 vacataires, recrutés par le Centre de formation et d’insertion (CFI). Il s’agit de personnes âgées de plus de 18 ans et souvent demandeuses d’emploi. Leur rémunération est comprise entre 15 000 et 20 000 francs par jour.



La distribution du matériel électoral

La distribution automatique du matériel concerne uniquement les communes de plus de 2 500 habitants. Dans les plus petites communes, notamment dans les îles, les candidats doivent récupérer le matériel auprès de la subdivision administrative de l’État.



Un tirage au sort électronique

Autre étape importante : le tirage au sort de l’ordre des listes, qui détermine leur position sur les panneaux électoraux, les documents officiels et la place des bulletins dans les bureaux de vote. Cette année, la procédure évolue : le tirage au sort se fait pour la première fois de manière électronique, afin de garantir transparence et neutralité dans l’attribution de l’ordre des candidats. “Ça prendra deux minutes”, se réjouit Corinne Cury.



Dépenses de propagande

Les dépenses de propagande (affiches, professions de foi, bulletins de vote) d'une liste peuvent être remboursés, à condition d’obtenir au moins 5 % des suffrages.



Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 25 Février 2026 à 16:49 | Lu 566 fois



