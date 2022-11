Les lauréats du challenge écomobilité 2022 récompensés

Tahiti, le 3 novembre 2022 - La cérémonie de remise des prix aux 29 gagnants du challenge “écomobilité” a eu lieu ce jeudi à la Direction des transports terrestres. Une cérémonie qui clôture l’édition 2022 de la Semaine européenne de la mobilité.



Un challenge “écomobilité” était organisé dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2022. L’enjeu était de sensibiliser les particuliers, les entreprises et administrations aux modes de transport alternatifs et pratiques d’immobilité (télétravail, horaires aménagés, etc.). Les participants devaient à l’issue du challenge se photographier ou se filmer en mettant en pratique l’un des concepts proposés durant la SEM puis poster leur démarche sur les réseaux sociaux via le #ChallengeEcomobilite2022.



À l’issue d’une sélection du jury, les résultats du challenge ont classé en première position : Vaihere Ferrand pour la catégorie des particuliers ; la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) pour la catégorie des administrations et collectivités ; le groupe Poly-Diesel (Engie) pour la catégorie des entreprises.

Classement des lauréats : Catégorie de Particuliers*

*Les pseudos Facebook ont été conservés.

1- Vaihere FERRAND

2- J-Luc Man’s

3- Hani Hani

4- Henry Langlois

5- Julien Torres

6- Raihere Llk

7- Naea Durand

8- Amélie Tahiti

9- Magalie LOPEZ

10- Alvin PURAU

11- Leialoha PETIS

12- NAT TAHITI

13- Hinarere Arl Ruahe

14- Tuamea PETIS

15- Poe Vai

16- Ariitaia TAUPUA



Catégorie Administrations et Collectivités

1- DMRA

2- RSMA

3- Direction de la commande publique

4- Direction de la culture et du patrimoine

5- Terii TEIHOTAATA

6- Grace HAUATA – SAU RAIATEA

7- Jaelle LITTIERE – SAU RAIATEA

8- SEFI

9- DIREN

10- hierry LEMAIRE – SAU RAIATEA



Catégorie Entreprises

1- Engie Poly-diesel

2- Laiterie ROCHE

3- SAUVAGE



Lots gagnés :

• 3 vélos à assistance électrique (VAE) ;

• 3 trottinettes électriques ;

• 3 vélos urbains ;

• 5 pass journée Hello Scoot (location d’un scooter en libre-service) ;

• 5 cartes prépayées « Tere Tahiti » (réseau de transport en commun) ;

• Des kits Intersport : casques, anti-vol, cadenas, kit de réparation, pack éclairage, un sac et gourdes ;

• Des kits de la Direction des transports terrestres : clé USB, tour de cou, une bande-dessinée Pito Ma (la course aux économies), un sac, un carnet de note.



Les plans de mobilité à destination des entreprises et administrations

Au-delà des objectifs de sensibilisation, il s’agissait principalement d’accompagner les entreprises et administrations souhaitant mettre en place un plan de mobilité (document contenant un ensemble de mesures permettant de gérer et d’optimiser les flux de circulation et le stationnement au sein d’une entité). A l’issue de l’événement, six administrations et trois entreprises se sont inscrites en ligne pour bénéficier des aides d’accompagnement de l’agence de la transition écologique (ADEME).



Pour les entreprises ou administrations intéressées par la démarche, le questionnaire d’inscription est toujours disponible sur le site internet du challenge : www.challengeecomobilitepolynesie.com

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 3 Novembre 2022 à 20:11 | Lu 151 fois