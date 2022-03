Les lauréats des Tiare Music Awards

Tahiti, le 21 mars 2022 – Le public était enflammé, samedi, pour les Tiare Music Awards qui ont eu lieu à l’hôtel Le Tahiti By Pearl Resorts, à Arue. Une soirée festive, rythmée, durant laquelle Sylvio Cicero, Manuhei Tehahe, Raumata Tetuanui, le groupe Sissa-sue O’kota’i et Yves Édouard Malakai ont été récompensés pour leur talent.



La première cérémonie des Tiare Music Awards s’est tenue samedi à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts. Le public était venu nombreux pour soutenir ses artistes favoris et profiter des prestations live des artistes nommés quiont enflammé l’hôtel. De Hiva et ses mélodies entraînantes au zouk de Sheyn, en passant par l’émotion de Sylvio Cicero ou du groupe Sissa-sue O’kota’i et la délicatesse de Raumata, le public a été conquis. "J’adore, je suis contente d’être là ! Les artistes chantent trop bien, on fait la fête, j’adore", se réjouissait une spectatrice. "C’est top, ça fait du bien. On a l’impression que c’est comme avant, quand il n’y avait pas les masques et tout le reste", confiait un autre. En effet, la crise sanitaire semblait bien loin, samedi. La première cérémonie des Tiare Music Awards s’est tenue samedi à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts. Le public était venu nombreux pour soutenir ses artistes favoris et profiter des prestations live des artistes nommés quiont enflammé l’hôtel. De Hiva et ses mélodies entraînantes au zouk de Sheyn, en passant par l’émotion de Sylvio Cicero ou du groupe Sissa-sue O’kota’i et la délicatesse de Raumata, le public a été conquis. "J’adore, je suis contente d’être là ! Les artistes chantent trop bien, on fait la fête, j’adore", se réjouissait une spectatrice. "C’est top, ça fait du bien. On a l’impression que c’est comme avant, quand il n’y avait pas les masques et tout le reste", confiait un autre. En effet, la crise sanitaire semblait bien loin, samedi.



Enfin, la soirée s’est clôturée par les lives de Koru, puis Manahune, qui ont fait danser et chanter le public pendant deux heures. Vu le succès rencontré par cette première édition, il parait fort probable que les Tiare Music Awards soient de retour l’année prochaine. Enfin, la soirée s’est clôturée par les lives de Koru, puis Manahune, qui ont fait danser et chanter le public pendant deux heures. Vu le succès rencontré par cette première édition, il parait fort probable que les Tiare Music Awards soient de retour l’année prochaine.



Un Tiare d’honneur



En plus des six Tiare Awards remportés par Sylvio Cicero, Manuhei Tehahe, Raumata Tetuanui, le groupe Sissa-sue O’kota’i et Yves Édouard Malakai, le comité organisateur a souhaité rendre hommage à un artiste en particulier, en lui décernant un Tiare d’honneur. Son nom ? John Gabilou, figure emblématique de la musique tahitienne. Un honneur pour l’artiste qui fêtera ses 60 ans de carrière l’année prochaine. En plus des six Tiare Awards remportés par Sylvio Cicero, Manuhei Tehahe, Raumata Tetuanui, le groupe Sissa-sue O’kota’i et Yves Édouard Malakai, le comité organisateur a souhaité rendre hommage à un artiste en particulier, en lui décernant un Tiare d’honneur. Son nom ? John Gabilou, figure emblématique de la musique tahitienne. Un honneur pour l’artiste qui fêtera ses 60 ans de carrière l’année prochaine.



Après un rapide discours, John Gabilou a interprété l’un de ses morceaux les plus connus, Fakateretere, en compagnie de son épouse, Moeata. Depuis leur mariage en 1985, le couple se partage la scène, transformant chaque prestation en un véritable show : lui au chant et elle dansant, entourée des élèves de son école de ‘ori tahiti.



Après un rapide discours, John Gabilou a interprété l’un de ses morceaux les plus connus, Fakateretere, en compagnie de son épouse, Moeata. Depuis leur mariage en 1985, le couple se partage la scène, transformant chaque prestation en un véritable show : lui au chant et elle dansant, entourée des élèves de son école de ‘ori tahiti.

Les lauréats de la soirée Artiste masculin de l’année Sylvio Cicero

Clip musical de l’année Hiurai Toofa - Te Atua Manahope (réalisé par Yves Edouard Malakai Production)

Révélation de l’année Manuhei Tehahe

Artiste féminine de l’année Raumata Tetuanui

Groupe de l’année Sissa-sué O’kota’i

Chanson de l’année Tarivera - Sissa-sué O’kota’i

Tiare d’honneur John Gabilou Sylvio CiceroHiurai Toofa - Te Atua Manahope (réalisé par Yves Edouard Malakai Production)Manuhei TehaheRaumata TetuanuiSissa-sué O’kota’iTarivera - Sissa-sué O’kota’iJohn Gabilou



Rédigé par Lana Chaine le Lundi 21 Mars 2022 à 12:26 | Lu 330 fois