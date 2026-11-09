

Les langues polynésiennes vivent à l'école mais s'effacent à la maison

Tahiti, le 9 novembre 2026 – Le tahitien s'enseigne à l'école, les classes bilingues existent, mais dans les foyers, le français a largement pris le dessus. C'est le paradoxe soulevé par trois textes de Teremuura Kohumoetini-Rurua, adoptés mardi dernier en commission à Tarahoi et qui seront étudiés en plénière dès jeudi. L'objectif : que 75 % de la population maîtrise et transmette au moins une langue polynésienne d'ici 2035. Mais le véritable défi ne se joue peut-être pas seulement à Paris ou dans les salles de classe. Il commence d'abord à la maison.





“Une langue apprise à l'école mais peu utilisée dans la famille [...] demeure une langue fragilisée.” Le constat, inscrit noir sur blanc dans le rapport présenté à l'assemblée, a le mérite de pointer une réalité souvent éclipsée par les débats sur la place des langues polynésiennes dans les institutions. Car si le tahitien et les autres langues du Fenua ont trouvé leur place à l'école, leur transmission au sein des familles s'essouffle.



Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon la dernière grande enquête de l'ISPF, réalisée en 2017, 73 % des Polynésiens de 15 ans et plus déclaraient parler principalement français en famille. Aux îles du Vent, cette proportion grimpait à 82 %. À l'inverse, seuls 25,1 % utilisaient habituellement une langue polynésienne à la maison. Des données vieillissantes, certes, mais suffisamment parlantes pour que le rapport reconnaisse que l'école ne peut, à elle seule, inverser la tendance.



Avec son initiative Ia ora tō tātou mau reo – Que vivent nos langues !, l'élue Tavini Teremuura Kohumoetini-Rurua veut justement dépasser le seul cadre scolaire. Adoptées mardi dernier en commission, les deux délibérations et la résolution visent à fixer un cap à 2035, mobiliser la société civile et réclamer à l'État des évolutions juridiques. L'ambition est aussi de rompre avec ce paradoxe de “langues que l'on célèbre sans les parler, que l'on enseigne sans les pratiquer”.



Changer les textes pour changer les pratiques



Car si l'enseignement bilingue français-langues polynésiennes existe déjà, l'enseignement immersif, qui fait de la langue locale le principal outil d'apprentissage, reste juridiquement bloqué dans les établissements publics et privés sous contrat. D'où la demande d'une évolution constitutionnelle et d'une modification du statut d'autonomie, en s'inspirant notamment du modèle corse.



Mais le texte ne s'arrête pas aux bancs de l'école. Il propose aussi des incitations fiscales pour encourager les entreprises et les médias à utiliser davantage les langues polynésiennes, ainsi qu'un soutien aux familles et aux initiatives de transmission entre générations. Le Cesec serait également invité à participer à une réflexion nationale sur leur revitalisation.



Reste une question de taille : comment atteindre 75 % de la population capable, non seulement de comprendre, mais aussi de parler et de transmettre une langue polynésienne d'ici neuf ans ? Le texte fixe une ambition, sans encore détailler les moyens nécessaires pour y parvenir. Les élus peuvent voter des résolutions, réclamer des réformes et multiplier les dispositifs. Mais aucune loi ne pourra obliger les parents à parler tahitien à leurs enfants. Et c'est peut-être là, bien plus que dans les débats de Tarahoi ou les couloirs de Paris, que se joue l'avenir de nos langues.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 9 Novembre 2026 à 16:20 | Lu 276 fois



