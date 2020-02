Les langues polynésiennes sur le devant de la scène

Tahiti, le 12 février 2020 - Les étudiants de l'Université de la Polynésie française ont célébré hier la Journée des langues et cultures polynésiennes. L'occasion de célébrer l'amour que la jeunesse porte aux langues et à leurs cultures, mais aussi pour le Pays de faire part de ses projets concernant la politique de promotion des langues.



L'Université de la Polynésie française (UPF) a organisé hier sur son campus sa journée des langues et cultures polynésiennes. Cette 11e édition célèbre le thème de l'amour. Pour cela, les étudiants de la filière Langues et cultures océaniennes ont inventé un nouveau mot, approuvé par la directrice de l'Académie tahitienne. Il s'agit du mot valise "here-aroha". Il est composé des mots "here" et "aroha" qui signifient tous deux "amour". Selon Faatau Keanu, membre du comité organisateur de la Journée polynésienne, il signifie "l'amour éternellement intarissable que nous portons à notre culture, à notre langue et à notre terre".



Chants et des danses ont rythmé la matinée, au cours de laquelle la boisson traditionnelle, le kava, a été proposé aux invités. Dans l'après-midi, des ateliers percussions, chants et chorégraphies maoris, des mini-conférences sur le thème de l'engagement des étudiants et de l'identité polynésienne, mais aussi sur le lien avec les tupuna, ont été proposés aux participants.