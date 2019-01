Les journées d’orientation post-bac, c'est maintenant !

Papeete, le 22 janvier 2019 - Dans le cadre des journées d’orientation post-bac organisées en partenariat avec le ministère de l’Education, l'Université de Polynésie française ouvre ses portes aujourd'hui et demain aux jeunes lycéens de Tahiti. Ces journées, destinées à aider les futurs bacheliers dans l'orientation de leurs études supérieures, permettent aux jeunes de découvrir la plupart des formations post-bac existantes.



"L'an prochain, j'aimerais bien faire médecine, ça fait des années que j'ai envie de faire cela alors je vais voir le stand de la PACES (1re année commune aux études de santé)" , raconte Hinatea, élève en terminale S. Et si Hinatea est sûre de son choix pour la rentrée prochaine, ce n'est pas forcément le cas de tous ses camarades, à l'image de Manao. "J'ai envie de faire des études scientifiques, mais je ne sais pas encore si je préfère m'inscrire à l'Université en Licence scientifiques ou bien en prépa, j'hésite encore, alors je vais me renseigner", explique le jeune homme, qui compte bien profiter de sa venue à l'Université pour échanger auprès des intervenants des différentes formations susceptibles de l'intéresser.

Pendant ces deux jours, 2300 à 2400 élèves de terminale des lycées de Tahiti vont parcourir les allées et salles de l'Université afin de préparer leurs orientations pour la rentrée prochaine. Prépas, filières courtes ou longues, écoles de communication ou de commerce à Tahiti comme en métropole, plus de 80 stands représentant un très large panel de formations sont présents. "Quasiment toutes les formations post-bac qui existent en Polynésie sont présentes ici. C'est le bon timing car Parcousup débute maintenant, donc c'est vraiment important de donner l'information aux lycéens", précise le président de l'Université de Polynésie française, le Pr Patrick Capolsini.