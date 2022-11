Les joueurs de tennis dominent le Racketlon

Tahiti, le 13 novembre 2022 - Cinq ans après sa première édition, le Racketlon Tahiti a fait son retour vendredi et samedi au complexe sportif de Fautaua. À l'issue des deux journées de compétition, où les joueurs se sont affrontés au tennis de table, au badminton, au beach tennis et au tennis, chez les dames, Vaiani Dusserre-Valleaux l'a emporté en finale face à Uratahi Patere. Et chez les messieurs, pour son retour à la compétition, Heve Kelley s'est imposé face au tenant du titre, Léo Cucuel.



Les amateurs de sports de raquettes avaient rendez-vous, vendredi et samedi, au complexe sportif de Fautaua pour la deuxième édition du Racketlon Tahiti. Comme en 2017 lors de la première édition, le Racketlon Tahiti proposait aux athlètes de s'affronter sur quatre sports de raquettes : le tennis de table, le badminton, le tennis et le beach tennis, cette dernière discipline venant remplacer le squash. Chaque rencontre dans chaque discipline se jouait en 21 points gagnants, l'objectif étant de cumuler le maximum de points sur les quatre sports. “L'idée justement du Racketlon, c'est d'être le plus polyvalent possible et de ne pas compter seulement sur son sport de prédilection pour creuser un écart”, a indiqué Olivier Mothe, secrétaire général de la Fédération tahitienne de tennis et co-organisateur de l'événement.



On a retrouvé du beau monde et de belles confrontations à Fautaua au cours des deux journées de compétition. Dans le tableau masculin, qui a rassemblé une quarantaine de participants, le tenant du titre, le badiste et médaillé aux Mini-Jeux de Saipan, Léo Cucuel, était de la partie. Face à lui, on retrouvait entre autres le multiple médaillé d'or au tennis de table aux Jeux du Pacifique, Alizé Belrose, et son petit frère Océan. Le champion de Polynésie de squash, Cédric Hateau, a également répondu présent, de même que les références du tennis local comme Reynald Taaroa et Heve Kelley, qui faisait lui son retour à la compétition après quelques années d’absence. Du côté des dames, deux groupes de quatre joueuses ont été constitués avec notamment la présence de la double championne de Polynésie de tennis, Vaiani Dusserre-Valleaux.



Retour gagnant pour Heve Kelley



Et l'on retiendra de cette édition du Racketlon Tahiti qu'elle a été dominée par les joueurs de tennis. En demi-finales, hommes et femmes confondus, ils étaient quatre spécialistes de la petite balle jaune. Ce dernier carré a notamment été l'occasion d'assister à une confrontation entre Heve Kelley et Reynald Taaroa. Si Taaroa a dominé son adversaire au badminton et au beach tennis, il n'a rien pu faire face à son adversaire au tennis de table et au tennis. Sur les courts de Fautaua, Heve Kelley, sacré champion de Polynésie entre 2015 et 2018, a dominé dans les grandes largeurs Reynald Taaroa.



En finale, Heve Kelley a retrouvé Léo Cucuel, qui a disposé de son côté en demi-finale d'un Océan Belrose particulièrement combatif, soit un remake de la dernière édition du Rackelton en 2017. À l'époque, le badiste avait pris le meilleur sur le tennisman. Mais cette année, Kelley a inversé la tendance. Ce dernier s'est imposé dans trois des quatre disciplines, ne laissant que la victoire au badminton à Cucuel. Un retour gagnant donc pour Heve Kelley que l'on retrouvera aux Interclubs de tennis. Et chez les messieurs, le podium était complété par Reynald Taaroa qui a profité du forfait d'Océan Belrose dans le match pour la troisième place.



Du côté des dames, le Racketlon a également sacré une joueuse de tennis, avec la victoire de Vaiani Dusserre-Valleaux. La native de Raiatea a dominé en finale la pongiste Uratahi Patere. Le podium féminin était complété par Tahiariki Lee.

Le palmarès du Racketlon 2022 Vainqueur homme : Heve Kelley

Finaliste homme : Léo Cucuel

Demi-finalistes : Reynald Taaroa (3e) et Océan Belrose (4e)



Vainqueur femme : Vaiani Dusserre-Valleaux

Finaliste femme : Uratahi Patere

Demi-finalistes : Tahiariki Lee (3e) et Taihara Taerea (4e)

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 13 Novembre 2022 à 17:28 | Lu 111 fois