Les joueurs de Fei Pi font honneur à leur tournoi

Tahiti, le 6 novembre 2023 -Tennis - Le tournoi de tennis de l’AS Fei Pi a connu son épilogue, vendredi soir, avec la remise des prix organisée au siège du club sur les hauteurs de Arue. Les sociétaires de Fei Pi ont globalement dominé le tournoi en remportant 7 des 12 tableaux de simples dames et messieurs, dont celui des 2e série messieurs marqué par la victoire (6-2, 6-2) en finale de Reynald Taaroa face à Landry Lee Tham.



Entamé le 1er octobre, le tournoi tennistique de l’AS Fei Pi est généralement passé entre les gouttes pour être bouclé dans les délais prévus, soit cinq semaines de compétition. Calé en même temps que la préparation des sélections tahitiennes pour les Jeux du Pacifique, le tournoi a permis de juger le degré de forme des partants pour les îles Salomon. Et à cet effet, Reynald Taaroa a démontré qu’il était compétitif, mais ce fut aussi le cas d’Antoine Voisin, les deux joueurs ayant produit un match de très bon niveau lors de leur opposition en demi-finale remportée (6-2, 4-6, 6-2) par le joueur de Fei Pi.



Également qualifié pour le dernier carré, Gillian Osmont a préféré déclarer forfait contre Landry Lee Tham en demi-finale pour cause de petite douleur à l’épaule qu’il ne voulait pas aggraver en vue des Jeux du Pacifique. Reynald Taaroa a ensuite décroché le titre en finale 2e série messieurs en dominant nettement (6-2, 6-2) et logiquement le quadragénaire Landry Lee Tham.



Les tableaux de doubles élites ont aussi permis de tester les paires qui pourraient être en lice aux Jeux du Pacifique mais qui ne seront toutefois pas forcément les mêmes à Honiara, les entraîneurs Patrice Cotti et Josiane Vongy finalisant les compositions sur place aux îles Salomon. Mais l’association Reynald Taaroa et Antoine Vongy semble bien fonctionner, tous deux s’étant imposés (6-2, 7-6) en finale du tableau face à un autre duo de sélectionnés composé de Heimanarii Laisan et Heve Kelley. Notons que ce dernier n’a pas participé en simples, accaparé par son travail, et que Heimanarii Laisan était tombé (7-5, 6-7, 6-3) en quart de finale contre Landry Lee Tham.





Mehetia Boosie intouchable chez les dames



La finale du tableau doubles mixtes a également été significative quant au potentiel des paires qui pourraient être en lice à Honiara, l’association Mehetia Boosie/Antoine Voisin ayant survolé le tableau y compris en finale (6-1, 6-1) contre Mia Chang Yuk Shan, actuellement remplaçante en sélection, et Reynald Taaroa. Mehetia Boosie a également survolé le tableau 2e série dames et s’impose comme la n°1 de la sélection féminine. Opposée à deux autres sélectionnées pour les Jeux, la jeune fille de Raiatea n’a laissé aucune chance (6-0, 6-1) à Jennifer Ly en demi-finale, puis a dominé plutôt nettement (6-4, 6-2) Tavero Chung en finale.



Les sélectionnés pour les Jeux du Pacifique ont logiquement joué les premiers rôles au tournoi de Fei Pi tant chez les hommes que chez les femmes dans les tableaux élites. Mais les joueurs de l’AS Fei Pi ont également joué les premiers rôles dans les tableaux de simples car outre le succès de Reynald Taaroa en 2e série, Yann Pennequin Le Bras (4e série), Heitaa Huhina (non-classés), Pierre-Yves Caille Marco (+45 ans), Denis Schwartz (+55 ans), Tehani Drollet (4e série) et Aude Nesa (non-classées) ont fait honneur à leur club. La finale du tableau 3e série messieurs a opposé deux jeunes espoirs, Keahi Wong, sociétaire de Dragon, face à Keanau Lei Foc, licencié à Excelsior, le premier s’imposant en deux sets (6-3, 6-1). Les titres furent plus largement répartis en doubles entre les clubs.

Les Championnats de Polynésie par équipes vont suivre à partir de vendredi, les sélectionnés qui n’y participeront qu’à leur retour des Jeux poursuivant leur entraînement intensif jusqu’au départ à Honiara, mercredi prochain, avec des sparring-partners venus spécialement à Tahiti pour optimiser la préparation.



Patrice Bastian





Résultats des finales

DAMES

*Simples

- 3e/2e série : Mehetia Boosie (Rai) bat Tavero Chung (Dra) 6-4, 6-2

- 4e série : Tehani Drollet (FP) bat Lara Fong Loi (Dra) 3-6, 6-2, 6-3

- Non-classées : Aude Nesa (FP) bat Moea Izal (TP) 6-1, 6-2

- +40 ans : Michèle Delorme (TP) bat Karine Desmazures (Phe) 6-3, 6-0

*Doubles

- 4e série : Mauati/Teahui bat Fong Loi/Sacault 3-6, 7-5, 6-1

MESSIEURS

*Simples

- 2e série : Reynald Taaroa (FP) bat Landry Lee Tham (Cho) 6-2, 6-2

- 3e série : Keahi Wong (Dra) bat Keanau Lei Foc (Exc) 6-3, 6-1

- 4e série : Yann Pennequin Le Bras (FP)bat Bertrand Teriitehau (JT) 6-1, 6-2

- Non-classés : Heitaa Huhina (FP) bat Maco Teriitahi (FP) 6-2, 6-2

- +35 ans : Landry Lee Tham (Cho) bat Mataiva Teihotu (Rai) 6-3, 6-3

- +45 ans 3e/2e série : P.Y. Caille Marco (FP) bat Ceorgic Conde (Phe) 6-3, 7-5

- +45 ans nc/4e série : Bertrand Teriitehau (JT) bat Jérôme Guedj (Phe) 6-2, 6-4

- +55 ans : Denis Schwartz (FP) bat Georgic Conde (Phe) 6-2, 1-6, 12-10

*Doubles

- 2e série : Taaroa/Voisin bat Kelley/Laisan 6-2, 7-6

- 3è série : Lesturgie/Yersin bat Tihoni/Tihoni 6-0, 6-1

- 4e série : Deligny/Haoatai bat Bonnet/Verbauwen 6-4, 4-6, 6-4

- +45 ans : Ermolieff/Lo bat Izal/Lai 2-6, 6-2, 11-9

- +55 ans : Hargous/Vonge bat Izal/Sangue 4-6, 6-2, 10-8

MIXTES

- 3e/2e série : Boosie/Voisin bat Chang Yuk Shan/Taaroa 6-1, 6-1

- 4e série : Bonnet/Manea bat Cheon/Vincent 6-2, 6-3

