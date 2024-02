Les jeunes triathlètes s’imposent à Moorea

Moorea, le 18 février 2024 - Le triathlon de Haapiti, première compétition de l’année, a eu lieu dimanche à la plage publique de Tiahura, à Moorea. Dans la course triathlon XS, Gauthier Chastang et Nais Hernandez l’ont emporté chez les hommes et les femmes. Dans la course assimilée S, c’est Kohai Schmit, chez les garçons, et Zoé Tack, chez les filles, qui ont terminé à la première place.



Le club de VSOP Moz Team, sous l’égide de la Fédération tahitienne de triathlon, a organisé dimanche le triathlon de Haapiti à Moorea. Deux grandes courses étaient prévues au programme, à savoir la triathlon XS (pour les athlètes âgés de 12 ans et plus) et le triathlon assimilé S (pour les athlètes âgés de 16 ans et plus). La première course (XS) consistait pour les athlètes à faire un parcours de 400 mètres en natation, 10 kilomètres à vélo et 2,5 kilomètres à la course à pied. Dans la seconde (assimilée S), les participants devaient enchaîner trois fois un parcours de 250 mètres en natation, de 6,6 kilomètres à vélo et de 1,7 kilomètre en course à pied.



Dans le triathlon XS, c’est finalement Gauthier Chastang, de Fei Pi Triathlon, qui s’impose chez les garçons avec un chronomètre de 33’15’’. Manea Vincenti, de l’AS Tamarii Punaruu, et Théophile Sery, de Kona Tri Tahiti, terminent respectivement à la deuxième et à la troisième place. Chez les dames, Nais Hernandez, de Kona Tri Tahiti, a été la première à franchir la ligne d’arrivée après 36’47’’ de course. Elle est suivie à la deuxième place par Manon Hotellier, de Kona Tri Tahiti, et à la troisième place par Juliette Lebiller, également de Kona Tri Tahiti.



Dans le triathlon assimilé S, Kohai Schmit, de Fei Pi Triathlon, termine premier chez les garçons avec un temps de 1h16’54’’. Jean-Marc Rimaud, de Kona Tri Tahiti, et Ludovic Chastang, de Fei Pi Triathlon, terminent respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium. Chez les dames, Zoé Tack, de Kona Tri Tahiti, s’impose avec un chronomètre de 1h25’11’’. On retrouve à la deuxième place ses coéquipières de Kona Tri Tahiti, Maidi Susset, deuxième, et Yaelle Piton, troisième.



En début d’après-midi, deux petites courses ont aussi été organisées pour les plus jeunes dans le jardin de la plage publique de Tiahura. Dans le cross triathlon des enfants âgés de 6 à 8 ans, Tamahau Shun, de l’AS Tamarii Punaruu, et Mohea Choune (NL) l’emportent respectivement chez les garçons et les filles. Dans le cross triathlon des 9 à 11 ans, les vainqueurs sont Torea Vincenti de l’AS Tamarii Punaruu chez les garçons, et Naia Jocaille, de Kona Tri Tahiti chez les filles.