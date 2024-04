Les jeunes tennismen du Pacifique Est s’affrontent à Tahiti

Tahiti, le 4 avril 2024 - La Fédération tahitienne de tennis accueille le “East Pacific Regional Championship” (EPRC), le championnat de tennis junior de la région du Pacifique Est, pour la première fois.





Le “East Pacific Regional Championship” (EPRC), le championnat de tennis junior de la région du Pacifique Est, se tiendra du 8 au 12 avril sur les complexes sportifs de l’AS Fei Pi, l’AS Excelsior et Napoléon-Spitz. Il rassemblera les délégations des îles Cook, des Samoa américaines, de Tonga, de Samoa et de Tahiti. À noter que les îles Norfolk, qui font également partie de la région du Pacifique Est, ne participeront pas à cette édition.



C’est la première fois que la Polynésie française accueille cet événement de la Fédération océanienne de tennis (OTF). Il s’agissait d’une volonté forte de la FTT et sa présidente Ruth Manea qui a défendu le dossier auprès de l’OTF. Les précédentes éditions se tenaient traditionnellement à Samoa et en Nouvelle-Zélande.



Au total ce sont près de 120 participants dont 86 athlètes âgés de 10 à 16 ans qui prendront part à ce tournoi inscrit au calendrier des grandes manifestations du Pays. Il y aura onze trophées en jeu pendant les cinq jours de compétitions.

Un parcours d’excellence Depuis sa première participation aux EPRC, Tahiti a quasiment toujours remporté le trophée de la meilleure nation. L’enjeu sportif de cette compétition est réel puisque les quatre demi-finalistes de chaque catégorie seront qualifiés pour le “Pacific Oceania Junior Championship” (POJC), le championnat junior de tennis d’Océanie qui se déroule chaque année à Fidji, siège régional de la Fédération internationale de tennis (ITF).



Sur les terrains de Lautoka, les meilleurs athlètes du Pacifique Est affronteront leurs homologues du Nord (îles Marianne du Nord, Guam et Saïpan) et de l’Ouest (Fidji, Vanuatu, Kiribati, îles Salomon et Papouasie Nouvelle-Guinée).



À l’issue des Oceania Juniors, les meilleurs joueurs reçoivent des invitations de l’ITF pour participer à des tournois du circuit international junior et à la Coupe Davis Junior. C’est le parcours sportif qu’ont suivi les membres de l’élite du tennis polynésien. En effet, Gillian Osmont, premier tennisman polynésien sur le circuit international ITF, Heve Kelley, membre de l’équipe de Coupe Davis d’Océanie, ou encore Mehetia Boosie, médaillée aux derniers Jeux du Pacifique, ont tous été sacrés dans les championnats d’Océanie juniors.

Tahiti 2027 en ligne de mire Pour la Fédération tahitienne de tennis, l’accueil des EPRC sera le premier d’une série d’événements préparatifs qui permettront de roder ses équipes en vue de l’organisation des compétitions de tennis des prochains Jeux du Pacifique qui se tiendront à Tahiti en 2027. Le prochain rendez-vous international est prévu l’an prochain avec l’accueil de la Coupe des nations d’Océanie (Oceania Nations Cup), un tournoi qui rassemblera l’élite des catégories seniors hommes et femmes.

Format des matchs

Les athlètes des catégories des moins de 12 ans, dont certains disputent leur tout premier tournoi international, s’affronteront dans un format de matchs par équipes similaire à celui de la Coupe Davis. Chaque confrontation sera départagée par deux simples et un double.

Les simples des autres catégories se joueront en deux sets gagnants avec avantage. Un troisième set sera joué en cas d’égalité à un set partout.

Quant aux doubles, ils se joueront en deux sets gagnants avec cette fois-ci un super jeu décisif en cas d’égalité à un set partout. Les athlètes des catégories des moins de 12 ans, dont certains disputent leur tout premier tournoi international, s’affronteront dans un format de matchs par équipes similaire à celui de la Coupe Davis. Chaque confrontation sera départagée par deux simples et un double.Les simples des autres catégories se joueront en deux sets gagnants avec avantage. Un troisième set sera joué en cas d’égalité à un set partout.Quant aux doubles, ils se joueront en deux sets gagnants avec cette fois-ci un super jeu décisif en cas d’égalité à un set partout.

Trois sites de compétition

Au vu du nombre important de matchs à jouer, la Fédération tahitienne de tennis a pu compter sur le soutien de ses clubs affiliés pour l’organisation de la première phase du tournoi. Ainsi, les matchs des catégories U-12 se tiendront au complexe Napoléon-Spitz à Fautaua, ceux des U-14 sur les courts de l’AS Fei Pi à Arue et les matchs des U-16 se dérouleront sur les terrains de l’AS Excelsior à La Mission. Toutes les demi-finales et les finales se joueront à Fautaua, sur les courts du centre fédéral. Au vu du nombre important de matchs à jouer, la Fédération tahitienne de tennis a pu compter sur le soutien de ses clubs affiliés pour l’organisation de la première phase du tournoi. Ainsi, les matchs des catégories U-12 se tiendront au complexe Napoléon-Spitz à Fautaua, ceux des U-14 sur les courts de l’AS Fei Pi à Arue et les matchs des U-16 se dérouleront sur les terrains de l’AS Excelsior à La Mission. Toutes les demi-finales et les finales se joueront à Fautaua, sur les courts du centre fédéral.

La sélection de Tahiti

Ryan Chansin (U12G)

Paulin Guernion (U12G)

Timéo Salvat Causset (U12G)

Mia Hirlemann (U12F)

Vaitemata Vahapata (U12F)

Vaikehau Ingrain (U12F)

Guilhème Pendu (U14G)

Tao Hirlemann (U14G)

Keanu Loux (U14G)

Tilliann Herrouin (U14G)

Mehiti Tohetiaatua (U14F)

Vehia Mauati (U14F)

Mereana Temarii (U14 F)

Onohea Holozet (U14F)

Keanau Lei Foc (U16G)

Toanui Lee Tham (U16G)

Nicolas Montaigut (U16G)

Mataihau Sacault (U16G)

Lara Fong Loi (U16F) Ryan Chansin (U12G)Paulin Guernion (U12G)Timéo Salvat Causset (U12G)Mia Hirlemann (U12F)Vaitemata Vahapata (U12F)Vaikehau Ingrain (U12F)Guilhème Pendu (U14G)Tao Hirlemann (U14G)Keanu Loux (U14G)Tilliann Herrouin (U14G)Mehiti Tohetiaatua (U14F)Vehia Mauati (U14F)Mereana Temarii (U14 F)Onohea Holozet (U14F)Keanau Lei Foc (U16G)Toanui Lee Tham (U16G)Nicolas Montaigut (U16G)Mataihau Sacault (U16G)Lara Fong Loi (U16F)

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 4 Avril 2024 à 19:18 | Lu 178 fois