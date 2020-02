Les jeunes talents sur les courts de Fautaua

Enfin dans la catégorie des 15-16 ans, chez les garçons notamment, le public a eu droit à une belle passe d'arme entre Ariitea Cotti-Helme, jeune talent de l'AS Excelsior, et Paul Bosse, de l'AS Chonwa. Après avoir perdu le premier set (4/6), Bosse s'est repris dans la deuxième manche avant de finalement l'emporter dans le super tie-break qu'il remporte 12/10.



Du côté des filles, la victoire est revenue à Vaiani Dusserre, également licenciée au Tennis Club de Raiatea, qui s'est imposée face à Chrissy Vonge d'Excelsior (6/1 ; 6/1).



"J'ai eu un œil sur tous les matchs et j'ai été agréablement surprise par le niveau de jeu, notamment chez les filles dans la catégorie des 11-12 ans", s'est réjouie Ruth Manea, présidente de la FTT. "Il faut souligner le travail qui a été fait par les coachs au sein des clubs. Et je tiens également à saluer la belle participation de la part des clubs des îles qui sont venues de Raiatea et de Bora Bora. Aux Raromatai, il y a aussi un excellent travail qui est mené pour encourager la pratique du tennis chez les jeunes."