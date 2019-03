Les jeunes sapeurs-pompiers en action à Moorea

MOOREA, le 11 mars 2019 - Un challenge leur a été dédié samedi dernier sur l'île sœur. L'objectif de cette journée était de les aider à se préparer pour leur examen de formation, un brevet national des Jeunes sapeurs-pompiers. Durant la journée, ces jeunes de Tahiti et de Moorea se sont affrontés dans plusieurs disciplines.



L’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Moorea–Maiao, en partenariat avec le contrat de ville, a organisé, samedi dernier, le challenge sportif des jeunes sapeurs-pompiers de Tahiti et Moorea, sur la plage publique de Temae.



Pour cette première édition, une soixantaine de jeunes adolescents, âgés entre 12 et 16 ans, s’étaient retrouvés pour défendre les couleurs de leur commune dans différentes épreuves sportives et de sauvetage.



Parmi les cinq équipes en lice, on retrouvait les associations des jeunes sapeurs-pompiers de Pirae-Arue, de Mahina, de Punaauia, de Moorea ainsi que les cadets de la sécurité civile du collège de Arue.



" L’objectif était de créer des liens entre ces jeunes et de renforcer toutes les valeurs qu’ils ont appris durant leur parcours (de jeunes sapeurs-pompiers NDLR), telles que le respect, la cohésion, ou encore la solidarité. Les épreuves proposées pour ce challenge correspondent à celles qui sont prévues pour le Brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, et cela va aider tous ces jeunes à bien préparer leur examen de formation ", explique Louis Teariki, président de l’association des Jeunes sapeurs-pompiers de Moorea-Maiao.



Les jeunes doivent, en effet, valider quatre modules de formation (JSP1, JSP2, JSP3 ET JSP4) avant de pouvoir se présenter, à l’âge de 16 ans, à l’examen du Brevet national des jeunes sapeurs-pompiers.



Pour ce challenge de Moorea, ces JSP devaient s’affronter sur cinq épreuves : l’aquathlon (natation et course à pied), la course de relais avec des obstacles comme les haies ou la poutre, la manœuvre incendie (maniement par équipes, des lances et des tuyaux d’incendies), l’initiation au parcours d’orientation (utilisation d’une carte et d’une boussole lors d’un sauvetage) et une épreuve théorique (questions / réponses sur la formation des jeunes sapeurs- pompiers).



Au terme d'une journée bien remplie, c’est finalement l’association des jeunes sapeurs-pompiers de Pirae-Arue qui remporte cette première édition.



Les organisateurs travaillent déjà sur l'événement de l'an prochain. Si elles veulent garder définitivement le trophée du challenge, les associations des JSP doivent remporter trois fois le challenge.