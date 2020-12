Les jeunes s'initient à la scie à Huahine

Huahine, le 21 décembre 2020 - La Direction de l'Agriculture de Huahine a organisé la semaine dernière un stage de sciage avec une scie mobile, pour ses jeunes CAE. Steve Terou, le préposé à la manutention de la machine, a effectué le déplacement spécialement depuis Raiatea pour former les futurs scieurs.



La semaine dernière, les jeunes en Contrat d'accès à l'emploi (CAE) ont participé à un stage de sciage avec scie mobile à Fare. Pour ce stage, les futurs scieurs ont travaillé uniquement sur des gros troncs de Falcata assez faciles à découper, car relativement tendres. Le Falcata était – avant l'avènement de la résine - surtout destiné à la réalisation des va'a de course ou de loisirs, grâce à ses capacités de flottaison et sa résistance aux intempéries.



La toute première consigne a bien sûr porté sur la sécurité, les fausses manœuvres ne pardonnant pas. Les stagiaires ont bien assimilé les manœuvres qui permettent de tailler des sections plutôt limitées (30 cm maximum de largeur) sur un modèle de scie à "lame circulaire" qui se déplace sur des rails à la force des bras. Cet outil performant est souvent destiné au débit des planchettes pour confectionner des palettes. Couramment, on débite des sections pour la construction de maisons (bois de coffrage, armatures de cloisons, etc.) avec des dimensions allant du 3 x 3 cm jusqu'à des portions d'usage fréquent 6 x 8 cm et 12 x 12 cm, tailles idéales pour la confection de mobilier. À l'inverse, les scies "à ruban", plus dangereuses avec des lames de grandes longueurs, permettent de tailler des "plateaux", de grandes planches de la largeur du tronc, généralement de 70 cm de large. Mais pour débuter cette activité professionnelle, ce modèle est suffisant.



A l'avenir, les CAE de la direction de l'Agriculture (DAG) de Huahine pourront débiter principalement le fameux pinus local, un bois de grande qualité, qui a actuellement les faveurs du Pays. Les planches sont à vendre en priorité aux titulaires d'une carte agricole, mais aussi pour le Centre des jeunes adolescents (CJA) et la Maison familiale et rurale (MFR). En dehors du sciage, qui est une tâche occasionnelle, les jeunes s'occupent quotidiennement de la pépinière, en phase de finition. Ils broient les déchets verts et les chutes du sciage pour confectionner du compost.