Les jeunes rugbymen du Fenua à l’honneur

Tahiti, le 1er décembre 2024 - Samedi après-midi, au stade Fautaua, se sont réunis les joueurs U16 et U18 des différents clubs de rugby de l'île. Une belle occasion pour eux de s'exprimer sur le pré pour le compte de cette 4e journée de championnat.



Trois équipes en U16 et deux équipes en U18, les jeunes rugbymen tahitiens se sont retrouvés ce samedi après-midi au stade Fautaua, dans le cadre du championnat de rugby à VII organisé par la Fédération polynésienne de rugby. Dernière journée avant les grandes vacances, une occasion pour ces jeunes de s'affronter une dernière fois pour cette année 2024 et de continuer à progresser dans une discipline qui attire de plus en plus.



Lors de cette journée, étaient représentés les clubs de Papeete, de Pirae et de Paea en U16, avec deux équipes. Une quadrangulaire était prévue. L'équipe de Papeete 1 dominait les débats avec deux belles victoires sur Paea et Pirae. Le match contre l'équipe 2 était l'occasion de jouer et de prendre du temps de jeu.



Du rugby à X pour progresser



Pour les U18, un match à VII était au programme et a vu la victoire de l'entente Pirae/Faa'a contre Papeete. Mais l'attraction venait d'un match organisé sous une nouvelle forme de jeu, le rugby à X : “On s’est rendu compte que nos U18 manquaient de repères lorsqu’ils passaient en seniors et sur du jeu à XV, alors on s’est tourné vers cette forme de jeu qui est la pratique à X et qui se rapproche plus du rugby à XV”, nous expliquait Patrick Lopez-Diot, le président de la Fédération polynésienne de rugby.



Toujours tournés vers l'avenir, le président et son équipe sont en perpétuelle réflexion pour faire progresser leur sport et surtout les pratiquants : “Depuis quelques années, nous mettons en place des déplacements à l’étranger, soit par le biais des clubs, soit par celui des sélections. Nous sommes de plus en plus soutenus par les pouvoirs publics et il est important pour nos joueurs de pratiquer le rugby en dehors de nos terres, pour rencontrer plus de concurrence et pouvoir progresser.” Comme beaucoup de sportifs en quête de progression, les rugbymen ont besoin de se confronter à des oppositions plus relevées pour pouvoir évoluer. “On est partis avec la sélection M18 en Nouvelle-Zélande pour participer à un tournoi. Ça a été très dur pour nous, mais ça nous a fait du bien de jouer contre des équipes avec un niveau plus élevé, ça nous permet de grandir et de comprendre qu’il faut travailler plus”, nous racontait Kylian Tiori, joueur de Faa'a en M18 et sportif intégré au CPP, le centre de perfectionnement polynésien.



Et ça s’est ressenti sur le terrain, car le match à X entre les deux équipes était d’une grande qualité rugbystique. Les nets progrès faits par nos jeunes rugbymen se voient de plus en plus. C’est de bon augure pour les Jeux du Pacifique 2027.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 1 Décembre 2024 à 20:38 | Lu 219 fois