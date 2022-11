Les jeunes de Hiva Oa se penchent sur leur avenir

Hiva Oa, le 28 novembre 2022 – Les jeunes de Hiva Oa avaient rendez-vous au forum des métiers et de l'orientation vendredi au Tohua Pepeu de Atuona. Ainsi 48 professionnels ont pu rencontrer les élèves de l'île afin de partager avec eux leur expérience et leur parler de leurs différents métiers.



Vendredi, les élèves de Hiva Oa ont pu rencontrer des professionnels dans le cadre du forum des métiers et de l'orientation au Tohua Pepeu de Atuona. Cette rencontre a été organisée par les deux établissements scolaires du village, le collège Saint Anne et le lycée public. Ils n'étaient pas moins de 63 collégiens, 44 lycéens et 9 jeunes du CJA présents afin de se renseigner sur les diverses orientations qu'ils pourraient suivre après leur scolarité auprès des 48 professionnels présents. Plusieurs corps de métiers étaient présentés aux jeunes par des chefs d'entreprise ainsi que des responsables administratifs. Les élèves ont pu découvrir divers secteurs d'activité tels que l'artisanat local, le tourisme, le commerce, l'éducation, l'administration, la sécurité, la santé, mais aussi le bien-être. Parmi eux on pouvait noter la présence des militaires du service militaire adapté (SMA), des gendarmes, des responsables d'unités hôtelières et de restauration, des artisans ainsi que des activités de services tels que la mécanique, la coiffure, l'informatique ou encore la cuisine. Un stand vidéo sur la formation et l'intégration des élèves qui souhaitent poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur afin d'intégrer l'université était également disponible.



Tous ces jeunes n'ont pas manqué cette occasion d'entrevoir leur avenir dans les différents domaines proposés et n'ont pas été avares de questions auprès des professionnels. Ces derniers espérant avoir fait naître des vocations auprès des jeunes et leur donner le goût du travail et des responsabilités.