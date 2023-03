Les jeunes artisans créateurs font salon jusqu’à samedi au Hilton

Tahiti le 22 mars 2023 – Le salon des jeunes artisans créateurs se tient jusqu’à samedi au Hilton de Faa’a. L’événement présente le travail d’une sélection de 17 jeunes créateurs avec l’objectif de montrer un autre aspect de l’artisanat traditionnel.



Le salon des jeunes artisans créateurs a ouvert ce mercredi dans la salle de réception de l’hôtel Hilton de Faa’a où il se poursuit jusqu’à samedi, de 9 heures à 18 heures, sous l’égide du service de l’artisanat traditionnel et avec le soutien du ministère de la Culture. Cette troisième édition de l’événement s’intéresse au travail de 17 jeunes créateurs sélectionnés parmi les 33 artisans ayant candidaté pour participer à ce salon. Pour cette nouvelle édition, le public peut découvrir une variété de créations autour de quatre univers : le tissu, la sculpture-gravure, la vannerie et la bijouterie traditionnelle : les stands sont riches en couleurs et les matériaux utilisés sont variés. En outre, le public est invité à participer à des ateliers payants proposant de transmettre les techniques pour la réalisation de boucles d’oreilles en coquillage, ou encore des initiations à la sculpture marquisienne.



Le principe d’un salon réservé aux jeunes créateurs est porté depuis 2015, même si la première édition s’est tenue en 2019. “J’ai mis du temps à convaincre mes équipes de réaliser ce salon”, explique Heremoana Maamaatuaiahutapu, le ministre de la Culture. “Je pense qu’aujourd’hui, il faut changer l’image de l’artisanat. On a l’impression que c’est un métier uniquement destiné aux personnes âgées et aux retraités. Mais on forme encore des artisans, par exemple au centre des métiers d’art, au CJA et ailleurs encore.” C’est dans ce cadre qu’un concours a été mis en place pour récompenser le meilleur artisan du salon. Cette année, le thème est “Réinventer la tradition”. “L’innovation est là. Il y a de très belles choses. C’est une fierté de voir autant de jeunes se lancer, être à fond et passionnés. Ça va être très compliqué de les départager”, estime Heremoana Buchin, membre du jury. La sélection du vainqueur de ce concours aura lieu samedi à 15h30. Lors d’un vote, le gagnant sera sélectionné à 40 % par le public, et à 60% par le jury. Le lauréat repartira avec une “belle somme d’argent et plusieurs autres lots”.

Tremplin de carrière À l’ouverture du salon, mercredi matin, le ministre de la Culture s’est dit “bluffé” par les créations présentées. “À un moment donné, il faut que ces jeunes artisans aient de la visibilité. Dans les grands salons, ils sont avec d’autres associations. Nos jeunes sont noyés dans le nombre. Le salon des jeunes artisans créateurs est là pour les pousser à sortir du système associatif et à se mettre en avant. On veut aussi faire en sorte que les jeunes se réinventent aussi dans leur pratique, dans leur métier, par rapport à leur époque”, poursuit Heremoana Maamaatuaiahutapu.



Hikutini Keanu, fait partie des 17 jeunes créateurs sélectionnés pour ce salon. Il présente des accessoires faits de pierres, de bois et de nacre. Un jeune diplômé du Centre des métiers d’art. “Je fais de la lutherie expérimentale”, explique-t-il. “Je réinvente les formes et les matières des ‘ukulele ou des guitares locales. J’essaie de créer des nouvelles sonorités, des nouveaux styles de jeu.” Depuis 2 mois maintenant, Hikutini Keanu essaie de monter son propre atelier pour ouvrir un commerce. Et il le reconnait volontiers : “Pour moi ce salon, c’est un tremplin. J’en attends beaucoup pour la suite de ma carrière et pour que mon travail se fasse connaître.” Un peu plus loin, Tamana Itchner, le fondateur de l’atelier du fenua, propose des boucles d’oreilles en nacre, incrustées de bois aux essences diverses. “Je n'ai pas de boutique officielle. Je vends mes produits via Facebook, et Instagram. Ce salon, c’est pour moi l’occasion de booster ma visibilité et de me faire connaître dans le milieu. Les clients de l’hôtel Hilton peuvent aussi être intéressés par mes produits. C’est l’un des avantages d’exposer ici”, se réjouit le jeune artisan.



Pour la première fois cette année, une nocturne est organisée vendredi de 18h30 à 20 heures. À cette occasion, le groupe de Moya et Tuhiva Morgan donnera une prestation musicale. Un spectacle de danses sera aussi proposé au public par le groupe de danse traditionnelle Manohiva.



Rédigé par Guillaume Marchal le Mercredi 22 Mars 2023 à 16:08 | Lu 242 fois