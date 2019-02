Les jardins de la présidence décorés pour le Nouvel An chinois

PAPEETE, le 4 février 2019. Les jardins de la présidence seront décorés pour le Nouvel An chinois et ouverts au public à partir du mardi 5 février à 9 h et ce jusqu’au 19 février.



Des illuminations sur le thème de l’année du cochon de terre seront visibles de 18 à 20 heures, week-ends compris. Dans ce cadre également, le public pourra découvrir une exposition d’œuvres asiatiques de Jean Lot.