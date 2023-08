Les itinérances de Walles Kotra en Outre-mer

TAHITI, le 16 août 2023 - Il a été journaliste avant d’occuper différents postes à FranceTélévisions. Walles Kotra, natif d’une petite île calédonienne, a également écrit plusieurs ouvrages d’entretiens, écrit des documentaires… Il signe “Mes Outre-mer, itinérances d’un Océanien” qui vient de paraître chez Au Vent des îles. Un livre, humain et océanien, qui dit la diversité des Outre-mer, leurs problématiques, leurs richesses et leurs forces.



Le livre de Walles Kotra intitulé “Mes Outre-mer, itinérances d’un Océanien” et publié par Au Vent des îles n’est pas, de l’avis même de l’auteur, “ une étude sociologique ou anthropologiques ”. Il n’est pas non plus “ un essai politique sur les outre-mer ”. Il est un ensemble de notes de voyages, de rencontres, d’observations faites tout au long d’une carrière qui a mené l’auteur aux quatre coins du monde ultramarin français. Ce livre rassemble “ des bribes de souvenirs mis bout à bout ”, “ le regard et les ressentis d’un Océanien originaire d’une petite île du Pacifique qui découvre d’autres îles, d’autres pays et d’autres mondes ”.



L’outre-mer, un territoire pluriel



Grâce à l’ouvrage, ce qui naguère était encore désigné comme “ les confettis de l’Empire ”, se révèle dans toutes leurs différences. L’outre-mer est pluriel. Walles Kotra l’a constaté a chacun de ses déplacements. Il a été journaliste puis a assuré diverses fonctions au sein du groupe France Télévisions, il a sillonné, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Au total, sept pays dont l’histoire, les langues, cultures, besoins et revendications diffèrent. Chacun de ses pays à son identité.



Pour éclairer la diversité des outre-mer, Walles Kotra partage sa vision. “ J’ai vu les créations les plus innovantes côtoyer des traditions millénaires ”, retient-il. “ Elles s’opposent parfois mais, par le génie des hommes, elles sont souvent complémentaires .” Il passe également par le regard des femmes et des hommes ultramarins. Ceux-ci sont comme des guides, ils ouvrent des portes sur des réalités insoupçonnées, dissimulées au premier abord.



Problématiques et enjeux



Il évoque des questions politiques, environnementales, économiques, s’intéresse aux liens entre les outre-mer et l’Hexagone. Il rappelle les enjeux contemporains. Il insiste sur l’exemplarité des pays d’outre-mer toujours trop discrets. “ Or, ce n’est pas parce que nous sommes tout petits que nous n’avons rien à dire ! ” En guise de conclusion, il pense à l’avenir. “ Et même s’il est impossible de prévoir demain, à y regarder de plus près, cette pérégrination dans les outre-mer nous donne déjà quelques fragiles repères .”