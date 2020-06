Les inscriptions universitaires se feront uniquement en ligne

Tahiti, le 22 juin 2020 - Du 25 juin au 8 juillet 2020, les étudiants et futurs étudiants sont invités à effectuer leur démarche de (ré)inscription à l’UPF et à l’ESPE de la Polynésie française. La nouveauté cette année ? L’entièreté de la chaîne d’inscription se fait en ligne.



Consciente des contraintes et des coûts engendrés par les déplacements en Polynésie française, amplifiés par un contexte sanitaire incertain, notamment pour les étudiants des archipels, l’Université de la Polynésie française a décidé de proposer une solution en ligne pour les inscriptions 2020.

Ainsi, du 25 juin au 8 juillet, la plateforme d’inscription sera ouverte et accessible à tous, 24h/24. Les usagers devront y créer un dossier d’inscription et y déposer toutes les pièces demandées par l’administration.