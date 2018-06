Les infirmiers formés en soins de santé primaire insulaire

Papeete, le 5 juin 2018 - Le ministre de la Santé et de la Prévention, Jacques Raynal, et la Directrice de la santé, Laurence Bonnac-Théron, ont ouvert la 3e session de formation du diplôme universitaire "DU infirmier en soins de santé primaire insulaire ", qui a débuté le lundi 28 mai au sein de l’Université de la Polynésie française.

Alternant entre enseignement théorique et stage clinique, les infirmiers se forment pendant neuf semaines aux différentes problématiques liées à l'exercice de leur profession en milieu insulaire.



Cinquante-neuf personnels infirmiers de la Direction de la santé exercent dans les centres de soins de santé primaire des archipels des Marquises, Australes et Tuamotu, dont treize en qualité d’infirmiers itinérants. Ces professionnels de santé ont pour mission d’offrir aux populations de ces communes insulaires les soins de santé primaires universels que sont les consultations pour maladies courantes, le suivi et l’accompagnement des patients présentant une longue maladie, l’accueil et le conditionnement des situations d’urgence avant transfert, la protection maternelle et infantile, la mise en œuvre des programmes vaccinaux et de promotion de la santé notamment en milieu scolaire, ainsi que des actions médico-sociales de terrain.