Les inégalités en débat à l'Assemblée

Sur le sujet des grands projets, la tension était palpable entre Édouard Fritch et son ancien collègue et ami, Geffry Salmon. Le représentant Tahoera'a a en effet entamé son discours en s'adressant directement au président, pour ensuite attaquer sur l'abandon des grands projets lancés par Gaston Flosse en 2014 qui étaient censés donner de l'emploi à des dizaines de milliers de personnes : "en naufrageant volontairement, par incompétence ou par simple malchance les projets de Mahana Beach et celui de la ferme aquacole de Hao, vous avez résolument tourné le dos à ceux qui n'ont rien et qui attendaient tout de vous. En clair, et d'une certaine manière, vous leur avez menti monsieur le président".



Le président lui a répondu en fin de matinée : "se faire traiter de menteur c'est… Politique. Lorsque j'étais à votre place, je traitais Temaru de menteur, mais je savais qu'il n'arrivait pas à tenir ses promesses, parce qu'effectivement ce n'est pas si facile que ça. Mais c'est le jeu politique. D'ailleurs entre nous, qui n'a pas menti ici. Nous avons tenu, nous, un record… Pendant 30 ans nous avons menti, c'est quelque chose quand même. Le Tahoera'a a toujours dit que les essais étaient propres. Voilà. Voilà. Donc c'est un jeu politique. Moi je l'accepte, ça ne me blesse pas du tout."



La Tavini avait aussi des critiques à faire sur les grands projets du gouvernement. Moetai Brotherson a ainsi lancé "on passe du Mahana Beach au Village Tahitien, je pense qu'on va aboutir à la Case à Toto" et "où est-ce qu'on est est du projet de Hao ? Est-ce qu'on s'achemine vers une 4eme pose de la première pierre ?"



Mais c'est sur les projets d'exploitation minière que le représentant souverainiste était le plus remonté : "Allez vous collaborer au saccage annoncé de Makatea ?" Il s'est aussi élevé contre la cartographie des ressources minérales océanique de la Polynésie : "Pourquoi payer sachant que ça ne nous appartient pas ? C'est le Pres de la République qui décide quelles sont les matières premières stratégiques, dont 5 terres rares et le cobalt, qui sont présents dans nos océans."



Teva Rohfritsch lui a répondu que "pour nous il est essentiel de maîtriser ce sujet et de connaître le vrai potentiel (minier de notre océan) pour pouvoir en parler. Sinon on parle dans le vide... On ne vise pas à exploiter, mais à inventorier nos ressources dans une démarche patrimoniale." Il a aussi assuré que ce projet allait "faire un point sur les techniques qui existent à ce jour et leur impact sur l'environnement, car il n'est pas question de saccager nos fonds marins".