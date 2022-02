Les îles Tonga entrent mercredi en confinement

Nuku'alofa, Tonga | AFP | mardi 01/02/2022 - Les îles Tonga vont entrer en confinement mercredi après la détection de deux cas de Covid-19, un nouveau coup dur pour ce royaume du Pacifique qui peine à se remettre de l'éruption volcanique et du tsunami dévastateurs du mois dernier, ont annoncé des responsables.



Cette nation insulaire était pour l'instant l'un des rares pays à avoir été épargnés par le virus, mais le Premier ministre, Siaosi Sovaleni, a déclaré que deux hommes avaient été testés positifs cette semaine à Nuku'alofa, la capitale.



Il a précisé que ces hommes avaient travaillé dans le port de la ville, où l'aide humanitaire afflue du monde entier depuis l'éruption du 15 janvier.



L'éruption volcanique, l'une des plus importantes enregistrées depuis des décennies, a recouvert les Tonga de cendres toxiques, faisant trois morts.



L'archipel a fermé ses frontières au début de 2020, en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus. Depuis, ce pays de 100.000 habitants n'avait enregistré qu'un seul cas de Covid-19, celui d'un homme arrivé de Nouvelle-Zélande en octobre 2021 et qui s'est depuis totalement remis.



Après l'éruption volcanique et le tsunami, des navires des marines australienne, néo-zélandaise, américaine, française et britannique ont livré de l'aide. Toutes les livraisons ont été effectuées en conformité avec des protocoles stricts de "non-contact" afin de tenir le virus à distance.



M. Sovaleni a précisé que les deux hommes touchés étaient asymptomatiques et doublement vaccinés, comme environ 85% de la population des Tonga.



Le navire australien HMAS Adelaïde a accosté la semaine dernière à Nuku'alofa pour décharger de l'aide, bien qu'une vingtaine de membres de son équipage eurent été contaminés par le virus.