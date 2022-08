Les îles Salomon obtiennent de la Chine un prêt de 66 millions de dollars

Sydney, Australie | AFP | vendredi 18/08/2022 - Les îles Salomon ont obtenu de la Chine un prêt de 66 millions de dollars pour financer la construction de 161 tours de télécommunications dans le pays par le géant Huawei, a annoncé le gouvernement de l'Etat du Pacifique.



Cet accord constitue le premier financement reçu de Pékin par les îles Salomon depuis la signature d'un pacte de sécurité opaque entre les deux pays en avril, après la rupture des liens diplomatiques avec Taïwan.



Le gouvernement des îles Salomon considère ce prêt comme un "partenariat financier historique" qui survient après le rétablissement des relations avec Pékin en 2019.



Les liens financiers et sécuritaires croissants entre les deux pays ont soulevé l'inquiétude des Etats-Unis et de ses alliés, notamment l'Australie voisine.



Des responsables occidentaux ont affirmé que la Chine pourrait utiliser ce pacte de sécurité pour établir une base militaire dans le pays - ce qu'a réfuté à plusieurs reprises le Premier ministre des îles Salomon Manasseh Sogavare.



Selon les conditions de l'accord, les Salomon bénéficieront d'un prêt sur 20 ans de la Banque d'exportation et d'importation de Chine, liée à Pékin, qui financera entièrement la construction des tours de télécommunications par Huawei, a indiqué le gouvernement.



Près de la moitié des tours seront construites avant le déroulement des Jeux des îles du Pacifique en novembre 2023, selon les déclarations du gouvernement.



Début août, M. Sogavare avait proposé de modifier la constitution pour repousser la tenue des élections nationales, prévues en septembre 2023, affirmant que le pays ne pourrait organiser les deux événements, soulevant de vives critiques du leader de l'opposition.



Les prochaines élections seront les premières depuis les émeutes massives contre le Premier ministre Sogavare qui avaient éclaté l'an dernier dans la capitale Honiara.