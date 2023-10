Les ihitai de Faafaite en visite à Vavau

Bora Bora, le 5 octobre 2023 - Les membres de l’association culturelle tahitienne Faataite i te ao Maohi ont entrepris un audacieux voyage depuis Papeete dans le but de rencontrer leurs homologues de Bora Bora, l’association Fare Hiroa no Vavau. Une semaine d’échanges autour de la navigation traditionnelle et de l’identité mā’ohi à bord du va’a double éponyme, symbole de l’engagement de ces bénévoles dans la préservation de la culture polynésienne.



C’est le dimanche 24 septembre que la pirogue Faafaite, conduite par son capitaine Titaua Teipoarii, a fait son entrée dans la passe Teavanui, à Bora Bora, après une navigation musclée depuis Taha’a. À son bord, les ihitai membres de l’association Faataite i te ao Maohi et le groupe Ocean Defender, venu de Hawaii pour s’immerger dans la culture polynésienne. Avec pour uniques instruments, l’expérience de la navigation traditionnelle, la connaissance des courants et l’observation des astres, l’équipage a conduit le va’a de Tahiti à Moorea, Huahine, Raiatea et Taha’a jusqu’à la baie de Povai, où les membres de l’association Fare Hiroa no Vavau et les représentants de la mairie sont venus l’accueillir. Au programme, cérémonie de bienvenue, visite du site ancestral de la cloche de Hiro sur le motu Toopua et échanges autour des mythes fondateurs de Vavau. La préservation et la transmission des connaissances ancestrales mā’ohi constituent l’objectif commun des deux associations, qui ont assisté à la préparation d’un rahau et partagé un ma’a Bora Bora aux pieds du rocher sonore mythique et face au mont Ta’imanu, siège de la lutte légendaire entre Hiro et son fils Marama.

Cultiver les liens entre les peuples mā’ohi d’hier et d’aujourd’hui Construite en Nouvelle-Zélande en 2008 à l’initiative de l’homme d’affaires philanthrope Dieter Paulmann, Faafaite a été offerte à l’association afin de faire revivre la navigation traditionnelle en Polynésie. Elle est devenue le fer de lance du renouveau de cet art de se diriger “à l’étoile”. La navigation à l’estime n’était alors plus pratiquée au fenua, et c’est pour restaurer cette tradition millénaire que les membres de l’association se sont formés auprès de spécialistes néo-zélandais et samoans. En 2019, le va’a est retourné en Nouvelle-Zélande pour escorter une réplique de l’Endeavour du capitaine Cook, en hommage à Tupaia, dont la science des étoiles avait permis au navigateur anglais de traverser le Pacifique.



La pirogue symbolise en effet la “réconciliation” entre passé et présent, traditions et modernité. Selon l’équipage, qui respecte un code strict de comportement à bord hérité des anciens, elle est porteuse de valeurs ancestrales, tant en mer que sur terre. La promotion de la culture polynésienne en général, tant linguistique qu’historique, et la protection du patrimoine naturel est l’objectif commun des deux associations qui se sont retrouvées à Vavau.



La conservation d’un tel patrimoine nécessite un important investissement de la part des bénévoles mais a aussi un coût. Le va’a a besoin d’un entretien quotidien et l’association est aujourd’hui en recherche de financements pour assurer la pérennité de son action.

Navigation et traditions sous l’égide des tupuna Cette visite, perçue comme un véritable retour aux origines du fenua, s’est prolongée par un tour du lagon sur Faafaite. L’occasion pour les ihitai d’initier leurs invités à la navigation traditionnelle et aux membres de Fare Hiroa no Vavau de leur faire découvrir depuis la mer le marae Farerua, lieu emblématique de l’histoire de l’île et siège de nombreux mythes. C’est aussi le lieu où les anciens ari’i de Vavau accueillaient les visiteurs et d’où ils partaient pour conquérir d’autres terres. Tout un symbole pour les bénévoles des deux associations, dont les liens déjà solides sont amenés à se renforcer encore, avec cette fois un déplacement de Fare Hiroa no Vavau à Tahiti espéré dans les mois à venir. La pirogue, elle, va rester quelques jours à Bora Bora en attendant la relève de l’équipage avant son retour à son port d’attache à Papeete.

Rédigé par Lucie Scarparo le Jeudi 5 Octobre 2023 à 18:37