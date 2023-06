Les huit danois naufragés sont arrivés sains et saufs à Motu Uta

Tahiti le 23 juin 2023. Les huit naufragés danois récupérés en mer sont arrivés ce lundi matin à 6h30 au port de Papeete, à bord du cargo de la CMA CGM, le Mathilde Schulte, battant pavillon singapourien.



Jeudi dernier, leur voilier a été heurté par une, voire deux baleines, alors qu’il naviguait entre le Pérou et la Polynésie française. L’équipage composé d’amis, tous originaires du Danemark, est descendu du cargo. Les jeunes gens avaient les visages encore marqués par la fatigue et ils étaient visiblement encore sous le choc de cette aventure qui aurait pu connaitre une tournure dramatique.



Leur voilier, une embarcation de 51 pieds, a chaviré à la suite de la collision avec des cétacés. Une jeune fille de l’équipage a pu joindre son père au Danemark par téléphone satellite, lequel a donné l’alerte. Une mission de sauvetage a été lancée par le JRCC de Honolulu à Hawaii tandis que l’équipage du voilier a pu trouver place à bord du canot de survie. Ils ont été récupérés par un navire de pêche dérouté pour leur porter secours. Un cargo de la CMA CGM venant des Etats-Unis et qui devait passer par la Polynésie, a été détourné pour les récupérer.



A leur arrivée ce matin à Motu Uta, la police nationale et la douane sont montées à bord du cargo pour effectuer les formalités de police. Il semble que les passagers aient pu sauver leurs passeports avant de quitter leur voilier. Leur compagnie d’assurance a dépêché une personne, psychologue de métier, pour gérer leur arrivée et les prendre en charge psychologiquement. A leur descente du cargo, aucune photo du groupe n’a été autorisée et ni aucune déclaration.



Les formalités achevées, les huit amis, tous sains et saufs, ont été conduits hors zone sous douane par la police portuaire, où les attendaient deux taxis affrétés par la compagnie d’assurance. Ils regagneront prochainement le Danemark, sans doute éprouvés par cette aventure qui a mis fin prématurément à leur voyage, mais qui se termine bien malgré tout, grâce à une chaîne de secours et de solidarité qui a très bien fonctionné.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 26 Juin 2023 à 12:47 | Lu 329 fois