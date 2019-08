Les hauteurs de Paea en proie à un incendie

PAEA, le 24 août 2019 - Ce samedi vers 15 heures un incendie s'est déclaré sur les hauteurs de Paea au niveau du PK 21. L'hélicoptère Dauphin a été dépêché sur place pour éteindre le feu.



Vers 15 heures ce samedi un incendie s'est déclaré sur les hauteurs de Paea au niveau du PK 21. "L'habitation la plus proche du feu est à peu plus de un kilomètre", indique le Lieutenant Roboam chef du centre d'incendie et de secours de la commune de Paea. Des agents de la Protection civile sont également sur place.



Du fait de la difficulté d'accès à la zone incendiée "aucun engin lourd ne peut se rendre sur place" explique le chef des pompiers de Paea. L'hélicoptère Dauphin de l'Armée a été dépêché sur place pour éteindre le feu.