Les habitants du village suisse épargné de justesse par un éboulement peuvent rentrer

Genève, Suisse | AFP | lundi 03/07/2023 - Les habitants du petit village suisse de Brienz, dans la région de Davos, épargné de justesse par un éboulement, peuvent enfin rentrer chez eux, ont annoncé les autorités lundi.



Tout un pan de la montagne qui le surplombe s'est effondré dans la nuit du 15 au 16 juin mais le mur d'éboulis s'est arrêté à l'orée de ce hameau vidé de ses habitants depuis des semaines.



"52 jours après l'évacuation et 18 jours après le gros éboulement, la vie quotidienne peut reprendre son cours à Brienz", ont annoncé les autorités de la commune, dans un communiqué.



Séjourner dans le village, situé dans le canton des Grisons, à une trentaine de kilomètres de Davos et une cinquantaine de Saint-Moritz, "est désormais à nouveau sûr", ont-elles assuré.



Un secteur au nord du village reste encore interdit d'accès. Le non-respect de l'interdiction peut être sanctionné par des amendes allant jusqu'à 5.000 francs suisses (environ la même somme en euros).



L'interdiction de l'espace aérien au-dessus de la zone sera levée mardi.



Si la situation devait à nouveau s'aggraver, une nouvelle évacuation des 84 habitants du village, de leur bétail et animaux domestiques, ne peut être exclue.



Le danger pourrait venir d'une zone qui se situe au-dessus du village: entre deux à quatre millions de mètres cubes de roches pourraient s'ébouler. La montagne continue donc d'être surveillée par un système d'alerte précoce.



Le village est par ailleurs lui-même "en mouvement depuis la nuit des temps" car la terrasse sur laquelle il se trouve glisse inexorablement vers la vallée, rappelle la commune sur son site.



Au cours des 100 dernières années, Brienz "a bougé" de quelques centimètres par an. Au cours des vingt dernières années, le glissement s'est fortement accéléré.



Pour freiner le processus, un tunnel est creusé sous le village depuis 2021. Il doit permettre de drainer l'eau et ralentir le glissement.