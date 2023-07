Les habitants de Afaahiti veulent faire du bruit contre les car-bass

Tahiti, le 10 juillet 2023 - Les habitants de la dorsale de Afaahiti en ont assez des nuisances sonores des car-bass sur les hauteurs du plateau de Taravao. Une pétition circule depuis quelques jours et la police veille au grain.



Afin de solliciter l’aide du maire, de la police municipale et de la gendarmerie pour mettre un terme définitif aux agressions sonores des car-bass regroupés à Maraeapai sur les hauteurs du plateau de Taravao, les habitants de la dorsale de Afaahiti font circuler une pétition qui a récolté pour l’heure près d’une cinquantaine de signatures.



Tous manifestent leur mécontentement et refusent de subir chaque semaine, dans la nuit de samedi à dimanche entre 23 heures et 8 heures du matin, des nuisances sonores provenant des car-bass. Ces véhicules sont équipés – et suréquipés pour certains – de système de sonorisation qui génère des décibels pouvant couvrir des zones entières d’habitations sur plusieurs kilomètres, avec en prime des basses en super puissance. Les car-bass se mettent en place les week-ends, après la fermeture de la brigade de police municipale, avec peu de risque de se faire contrôler.



Le maire de la commune de Taiarapu-Est a donné consigne à sa brigade d’approcher la gendarmerie nationale, afin de mettre en œuvre des opérations de surveillance.