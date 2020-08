Les guides sanitaires à pied d’œuvre

Vaimeha Taurua Faaruia

Guide sanitaire à Afareaitu

"des gens ne sont pas encore conscients du danger"

"Notre rôle est important dans le sens ou la Covid-19 est dangereuse et contagieuse. On a besoin donc de protéger la population ainsi que nous-mêmes pour éviter déjà que les cas augmentent à Moorea. Il y a des gens qui ne sont pas encore conscients du danger. Ceux-là n'en ont rien à faire. Certains ne veulent pas du tout porter le masque et d’autres continuent à vivre leur vie comme si de rien n’était. Nous, on est là non pas pour leur imposer quoi que ce soit mais pour les inciter à porter un masque. Il y en a quand même qui sont conscients et on a tout de même réussi à en convaincre certains."



Keheinui Tufaaimea

Guide sanitaire à Paopao

"On a rencontré des personnes agressives"

"J’ai fait le choix d’être guide sanitaire parce qu’il y a un an de cela, j’ai travaillé dans le milieu du tourisme. De plus, Je suis une personne qui aime informer les gens au sujet du Covid-19 qui, rappelons-le, se propage de jour en jour. Je remercie les élus de Moorea qui nous ont sélectionnés pour ce travail. J’aimerais aussi apporter de l’aide à ceux qui ne sont pas encore touchés par le virus, de les informer qu’il faut vraiment prendre au sérieux le Covid-19. On a rencontré des personnes agressives comme des personnes ouvertes. Ceux qui étaient agressifs ne voulaient pas nous écouter au début, mais on a réussi à les convaincre sur l’importance du port du masque ou du lavage des mains. Notre formation de guide sanitaire nous a beaucoup servis. D’ici un an, on va être performants."





Sandra Gruez

Guide sanitaire à Maharepa

"Les personnes qu’on rencontre sont plutôt accueillantes"

"En général, les gens portent leur masque. Mais il y a des exceptions. Lundi dernier par exemple, une dame m’a répondu d’une manière agressive qu’elle ne va pas porter de masque. Selon elle, les masques sont inefficaces. Un homme âgé m’avait aussi dit qu’il ne veut pas porter de masque car cela l’empêche de fumer sa cigarette. Mais ils l’ont porté quelques temps après. Les personnes qu’on rencontre sont plutôt accueillantes et compréhensives."