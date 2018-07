Les grands gagnants connus mercredi soir

Dix groupes professionnels sont en compétition cette année. Parmi eux, on retrouve les deux plus anciens groupes au fenua : Temaeva et Heikura Nui. Deux groupes qui nous ont laissés sur notre faim.



Ce n'est pas évident pour les deux chefs de groupe de se démarquer face à la nouvelle mentalité. Coco Hotahota et Iriti Hoto n'ont pas cessé de dénoncer l'évolution du 'ori tahiti, qu'ils jugent comme étant non conforme avec nos traditions. À côté de cela, ils nous proposent un spectacle où leur marque de fabrique n'a pas été perçue.



Et lorsque l'on concoure en Hura Tau, il faut avoir un mental d'acier et de l'imagination. Et les chefs de groupe de cette "nouvelle génération" l'ont compris. Et l'expérience peut être un atout indéniable.



Parmi les groupes qui se sont démarqués, cette année, on retrouve " Ori i Tahiti " de Teraurii Piritua, " Hei Tahiti " de Tiare Trompette, Nonahere de Matani Kainuku ou encore Nuna'a e Hau de Hirohiti Tematahotoa.



La mise en scène de leurs thèmes, les chorégraphies, les costumes ou encore les orchestres, tout a bien été réfléchi. Si nos intuitions sont bonnes, le gagnant de ce Heiva i Tahiti se trouve parmi ces groupes de danse, avec un point supplémentaire pour Nuna'a e Hau et 'Ori i Tahiti.



En revanche, côté orchestre, celui de Nuna'a e Hau pourrait être bien placé.