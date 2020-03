Les goélettes poursuivent leurs rotations

Le Pays a ainsi émis quelques recommandations. Notamment de mettre en place un contrôle sanitaire des équipages au départ et à l’arrivée de Papeete, ainsi que des personnels assurant l’enregistrement et la réception des marchandises.



De communiquer aussi sur les réseaux sociaux et auprès des communes dans les îles les horaires d’arrivée des navires, pour inviter la population à étaler la récupération des marchandises sur une plus grande plage horaire. Et également de solliciter si nécessaire la présence des policiers municipaux pour veiller au bon déroulement des opérations de récupération des marchandises, et d'éviter ainsi les rassemblements sur les quais.