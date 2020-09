Les garde-côtes japonais à la recherche d'un cargo

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 02/09/2020 - Les garde-côtes japonais ont déclaré mercredi qu'ils recherchaient un cargo, avec 43 membres d'équipage à bord, qui a lancé un appel de détresse depuis la mer de Chine orientale lors d'un typhon.



Le Gulf Livestock 1 a émis le signal vers 01h44 (heure locale) mercredi, à environ 185 kilomètres à l'ouest de l'île japonaise d'Amami Oshima.



Quatre navires des garde-côtes et plusieurs avions participent à l'opération de recherche, qui n'a pas encore détecté de signaux supplémentaires provenant du navire.



L'appel de détresse a été lancé alors que des vents violents et de fortes pluies ont balayé la région pendant la nuit, avec le passage du typhon Maysak.



Le navire était en route vers le port chinois de Tangshan depuis Napier, en Nouvelle-Zélande, ont indiqué les garde-côtes.



L'équipage serait composé de 39 Philippins, deux Néo-Zélandais, un Australien et un Singapourien.