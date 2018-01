Les fortes pluies s'intensifient sur la Société

Les conditions météorologiques se dégradent sur l'archipel de la Société, ce qui a conduit les services de Météo France à placer cet archipel en vigilance orange. Selon les prévisionnistes de Météo France, les fortes pluies pourraient s'intensifier ce jeudi soir, jusqu'à samedi.La population est donc invitée à respecter les recommandations suivantes :- ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;- veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;- limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;- réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;- limiter les sorties en mer en raison du vent et de la houle ;- suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France.Sur l'ensemble des Tuamotu, attention aux orages. Les Australes seront concernés par des vents forts, avec des rafales pouvant atteindre les 80/90 kilomètres/heure.Vous pourrez suivre l'évolution de ces phénomènes météorologiques sur le site de Météo France