Les forces de l'ordre veillent au grain pour les fêtes

Tahiti, le 24 décembre 2021 – Comme chaque année, le haut-commissariat annonce qu'en cette période de fêtes de fin d'année, les contrôles seront renforcés. Respect des mesures sanitaires et réglementaires, contrôles routiers et d'alcoolémie… Les forces de l'ordre seront sur le pied de guerre pour les deux semaines à venir.



Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le haut-commissariat annonce que "les forces de sécurité, en lien avec le Pays et les communes" renforcent "les dispositifs de contrôle du respect des mesures sanitaires et réglementaires". L'occasion pour le haussariat de rappeler que "les soirées dansantes dans les établissements" et les "événement festifs dans l'espace public" non soumis au pass sanitaire sont interdits.

Il explique notamment que les policiers, les gendarmes et les muto'i seraient présents "sur l'ensemble du territoire pour effectuer des contrôles et sensibiliser au respect de ces mesures". Des contrôles routiers et d'alcoolémie seront organisés "lors des deux prochaines semaines", et ce plus particulièrement pour "lors des fêtes de fin d'année".

Pour protéger la population et limiter les risques de contamination, le haut-commissaire, Dominique Sorain, préconise "la plus grande vigilance" et appelle au "respect des gestes barrières".