Les films récompensés au Fifo 2018

Making Good Men – Fiona Apanui-Kupenga – Te Amokura Productions

Fiona Apanui-Kupenga a réalisé le documentaire maori Making good men. En quarante-huit minutes elle raconte les retrouvailles de deux hommes, blessés par la vie, qui parlent de leurs souffrances. Mais au-delà de la douleur, il est question d’espoir et de monde meilleur.

Deux hommes se retrouvent après vingt ans sans se voir. Norm Hewitt, ancien joueur des All Black et Manu Bennett’s, acteur hollywoodien (il a joué notamment dans une série Intitulée Spartacus) et victime. Il a été terrorisé par les poings du sportif. « Un jet, j’étais de l’autre côté de la pièce et bang, bang, bang, ces grands coups », décrit Manu Bennett’s.

Le documentaire raconte les retrouvailles de ces deux hommes dont la relation n’aurait pas pu plus mal commencer. À présent, Manu parle de Norm comme d’un frère. « Si je devais ne retenir qu’un message, que quelques mots de ce documentaire ça serait la réconciliation, la rédemption et le pardon. Trois clés sans quoi rien n’est possible, ce sont les seules choses qui permettent d’avancer, sinon on reste enfermés avec ses problèmes », résume Fiona Apanui-Kupenga, la réalisatrice de Making good men.