Les feux d'artifice mettent les chiens en pétard

Tahiti, le 28 décembre 2022 – Comme chaque année, de nombreux feux d'artifice devraient fleurir le soir du réveillon du 31 décembre dans le ciel polynésien. Une pratique particulièrement effrayante pour nos animaux, en particulier les chiens. Pour éviter qu'ils ne s'enfuient, un vétérinaire de Papeete prodigue quelques conseils aux propriétaires d'animaux.



Pour le réveillon du 31 décembre, les hôtels ont l'habitude de proposer des feux d'artifice et nombreux sont les particuliers qui aiment tirer leur propre feu d'artifice et faire exploser quelques pétards. Cette année ne devrait pas déroger à la règle. Mais si cette pratique émerveille petits et grands, elle n'est pas du tout du goût de nos amis à quatre pattes qui sont particulièrement effrayés. “Cela crée un stress sonore important pour nos animaux qui peuvent avoir des réactions un petit peu extraordinaires, genre de fuite, de se mettre en danger en parcourant la Polynésie au sens presque propre du terme et donc croiser des voitures, croiser d'autres chiens, se perdre...”, explique Florent Bizard, vétérinaire à Papeete. Une réaction qui s'explique notamment par l'absence d'accoutumance. “Dès que c'est quelque chose de bruyant et visuellement impressionnant, on a tendance à avoir une réaction normale, c'est-à-dire la peur”, poursuit-il. “Face à ce sentiment, il y a trois réactions possibles : certains s'enfuient, ce qui semble être l'élément le plus logique ; il y en a qui se bloquent, qui ne bougent plus ; et il y a ceux qui à l'inverse vont avoir tendance à avoir des comportements agressifs. Il y a aussi beaucoup de chiens qui aboient à la mort. Parce que le chien est un individu social, il va demander au groupe de le rassurer, donc ils vont aboyer en groupe, ou il va demander à ce que son propriétaire soit là pour pouvoir être rassuré. Normalement, nous sommes les supérieurs hiérarchiques de nos chiens, donc c'est à nous de les rassurer à ces moments-là.”

Raison physiologique Si les chiens sont particulièrement sensibles au bruit des feux d'artifice et des pétards, c'est aussi pour une raison physiologique. “L'ouïe, pour eux, est un sens premier. Nous, 90% de notre capacité sensorielle, c'est la vision, le bruit nous parvient avec une intensité bien moindre et bien plus tard, alors que le chien il entend, il sent et après il voit, dans l'ordre des sens.” Si les chats pourront eux aussi avoir peur au son des pétards, leur réaction sera néanmoins généralement plus modérée. “Le chat est un animal qui est à moitié prédateur, à moitié proie, donc il a beaucoup plus de facilité à vivre les moments stressants”, explique le vétérinaire. “Le chat a la capacité à gérer des moments où il ne va pas être maître de son destin. Le chien, à l'inverse, n'a quasiment pas de prédateur, donc quand il y a un élément stressant, il va appeler le groupe, ou fuir quand le groupe n'est pas suffisamment rassurant.”



Pour éviter de perdre son chien le soir de la Saint-Sylvestre, Florian Bizard conseille aux propriétaires d'animaux de leur donner des médicaments pour les tranquilliser. “C'est beaucoup moins cher que de les amener chez le véto après qu'ils se sont fait fracasser par une voiture ou d'autres chiens.” Il conseille également de les attacher, mais en utilisant les bons outils. “Parce qu'un chien, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Surtout avec l'énergie de l'adrénaline.” Troisième conseil : les enfermer dans une salle qui n'a pas d'échappatoire possible. “C'est un des rares moments où la contrainte a beaucoup plus d'intérêt que de conséquences”, dit-il. Enfin, si l'on a de jeunes animaux, Fabien Bizard recommande de les emmener avec soi à la fête pour qu'ils s'habituent au bruit. “Ils se rendront compte que ce sont des manifestations impressionnantes mais qui n'ont pas d'impact sur leur bien-être.” Pour éviter d'effrayer nos animaux, la meilleure solution est peut-être finalement d'éviter tout simplement les pétards et les feux d'artifices.

