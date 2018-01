Les festivités du Ta'urua i Faa'a se sont terminées en beauté vendredi

En chant :



TARAVA RAROMATAI

1er Prix – MANUIA

2ème Prix – TE TAMA NO OUTUARAIA

3ème Prix – TAUREA TEAM



HIMENE RUAU

1er Prix – TE TAMA NO OUTUARAIA

2ème Prix – MANUIA

3ème Prix – TAUREA TEAM



En danse :



KAINA 1ère CATÉGORIE 14 À 27 ANS

1er Prix – SAINT-HILAIRE



KAINA 2ème CATÉGORIE 28 ANS ET +

1er Prix – MANUIA

2ème Prix – TAUREA TEAM

3ème Prix – TE TAMA NO OUTUARAIA



HURA

1er Prix – JEUNESSE FAA’A

2ème Prix – TAUREA TEAM

3ème Prix – TE TAMA NO OUTUARAIA



QUEENS FOXTROT

1er Prix – JEUNESSE FAA’A

2ème Prix – SAINT-HILAIRE

3ème Prix – JEUNESSE FAA’A



QUEENS BIGUINE

1er Prix – SAINT-HILAIRE

2ème Prix – SAINT-HILAIRE

3ème Prix – JEUNESSE FAA’A



CRÉATION

1er Prix – NUURAPAE

2ème Prix – AUAE FAA’A

3ème Prix – TAUREA TEAM



PATRIMOINE

1er Prix – AUAE FAA’A

2ème Prix – JEUNESSE FAA’A

3ème Prix – SAINT-HILAIRE



MEILLEURS DANSEURS

1er Prix – NUURAPAE

2ème Prix – AUAE FAA’A

3ème Prix – TAUREA TEAM



MEILLEURES DANSEUSES

1er Prix – SAINT-HILAIRE

2ème Prix – JEUNESSE FAA’A

3ème Prix – NUURAPAE



DANSES TRADITIONNELLES

1er Prix – JEUNESSE FAA’A

2ème Prix – NUURAPAE

3ème Prix – TAUREA TEAM



PRIX SPÉCIAUX

PREPARATION GENERALE DU SPECTACLE ET DES COSTUMES – SAINT-HILAIRE

HURA – SAINT-HILAIRE



DANSES MODERNE

1er Prix – JEUNESSE FAA’A

2ème Prix – TAUREA TEAM

3ème Prix – NUURAPAE



CRÈCHE

1er Prix – MANUIA

2ème Prix – SAINT-HILAIRE

3ème Prix – TAUREA TEAM



DÉFILÉ DE CHARS

1er Prix – AUAE FAA’A

2ème Prix – NUURAPAE

3ème Prix – TE TAMA NO OUTUARAIA

4ème Prix – SAINT-HILAIRE

5ème Prix – TAUREA TEAM

6ème Prix - MANUIA