Les fédérations sportives s'organisent pour la reprise

C'est le cas par exemple de la Fédération polynésienne de judo (FPJ) qui travaille sur l'application d'un protocole émis par sa grande sœur métropolitaine. “Au niveau national, ils sont sur quatre niveaux de vigilance et nous localement on a souhaité mettre en place cinq niveaux pour prendre en compte l'activité en extérieur”, explique Stéphane Gustin, président de la FPJ. Ainsi, au plus haut niveau de vigilance, le travail se fait principalement en individuel avec du matériel. “Même si il n'y aucune confrontation directe, les athlètes pourront bénéficier des consignes d'un entraineur pour corriger leurs postures et pour travailler leurs mouvements, et ils retrouveront une pratique collective”, ajoute Stéphane Gustin.



La Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT) a également émis ses recommandations dans le cas d'une reprise de ses activités le 13 mai. Masque obligatoire, 30 personnes maximum acceptées dans la salle fédérale de Pater, nettoyage systématique des balles et des tables font parties des consignes émises par la Fédération. “On sait que les conditions que nous posons sont dures, mais le but avant tout est de préserver la santé de tous nos licenciés, et d'empêcher la propagation du virus”, insiste Alizé Belrose, cadre technique à la FTTT.



Du côté des sports collectifs la reprise se prépare également. La Fédération tahitienne de basket-ball (FTBB) a comme son homologue du rugby travaillé sur une stratégie de reprise des entrainements au sein des clubs. “Pour un entrainement par exemple on peut limiter à dix le nombre de personnes participantes. On ne fera pas d'opposition à cinq contre cinq, mais chacun avec un ballon, on peut travailler le dribble, le tir et tous les aspects techniques de la discipline”, indique Faana Taputu, président de la FTBB.