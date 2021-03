Les favoris au rendez-vous à la Air Tahiti Rairoa Horue

Tahiti, le 2 mars 2021 - 48 surfeurs (32 en surf et 16 en bodyboard) étaient sur la ligne de départ, ce mardi, de la Air Tahiti Rairoa Horue, à Rangiroa. Sur le reef-break de Avatoru qui a offert quelques belles séries de vagues, les “stars” de la glisse comme Vahine Fierro, Kauli Vaast, Mihimana Braye ou encore O'Neill Massin pour ne citer qu'eux, n'ont pas déçu et ont passé sans encombre leur série du premier tour. Les locaux de leurs côtés ont eu moins de réussite.



Journée noire, ce mardi, sur le spot de surf de Avatoru, à Rangiroa, pour le premier jour de compétition de la Air Tahiti Rairoa Horue. 48 surfeurs, dont 32 en catégorie surf et 16 en catégorie bodyboard, ont répondu présents. L'occasion de revoir notamment en action Vahine Fierro –qui concoure dans la catégorie homme faute d'inscriptions suffisantes chez les femmes (2 inscrites)–, et Kauli Vaast, triple champion d'Europe juniors. Tous les deux n'avaient plus renfilé de lycra depuis la Taapuna Master en novembre dernier. D'autres cadors de la glisse comme Mihimana Braye, O'Neill Massin, Tereva David, Heiarii Williams ou encore Enrique Ariitu et Tereva David complétaient ce beau plateau de surfeurs.