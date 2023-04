Les favoris assurent aux Championnats de Polynésie de BMX

Tahiti, le 16 avril 2023 - Le complexe Tamahana à Arue a accueilli samedi les Championnats de Polynésie 2023 de BMX. Ceux-ci ont été perturbés par le mauvais temps et une participation moins importante que prévu. Les favoris étaient en revanche présents et se sont tous imposés dans leur catégorie respective.



Les mauvaises conditions météos, la programmation de l’événement lors des vacances scolaires et l’absence de pilotes pour cause d’obligations professionnelles ont pesé sur le volume de participation des Championnats de Polynésie 2023 de BMX. Toutes catégories d’âge confondues, ils ont été 25 à animer l’événement, un chiffre moins important qu’envisagé. Une absence prévue de longue date en revanche, celle de Bruce Gobrait qui a participé samedi à Rotorua en Nouvelle-Zélande aux Oceania de la discipline et qui y a pris la 9e place dans la catégorie des 8/9 ans. Programmée tout au long de l’après-midi samedi, la compétition n’a duré finalement qu’une petite heure, les quatre manches qualificatives étant expédiées le plus rapidement possibles entre les averses et les demi-finales et finales ont été supprimées pour cause d’insuffisance de participants.



Les six riders qui participeront au Trophée de France et aux Championnats de France en juin et juillet étaient bien sûr présents samedi, les Championnats de Polynésie s’inscrivant dans le cadre de leur préparation. Rappelons que Faiau Taea Teheipuarii et Oahei Faafatua Matikaua seront en lice au Trophée de France, compétition ouverte aux minimes et catégories d’âge inférieures les 17 et 18 juin dans le Loiret et que Matafenua Huhina, Kenji Tsan, Théo Roche et Jason Chonfont représenteront les couleurs tahitiennes en région bordelaise du 30 juin au 2 juillet. Tous sont montés sur des podiums.



Carton plein pour les champions



Malgré des conditions difficiles avec une piste humide, les pilotes sont tout de même parvenus à assurer le spectacle en adaptant leur conduite aux paramètres ambiants. Avantage, la participation moins dense que prévu a limité les accrochages et donc les risques de chute. Le seul U9 en lice, Aaron Polit-Jouan, a couru avec les U7 et a logiquement remporté les quatre manches. Aaron Tsan a été sacré champion en U7. Heinoa Helme (U11), Faiau Taea-Teheipuarii (U13), Terai Teriitaumihau (U15) et Kenji Tsan (U17) ont également remporté les quatre courses dans leur catégorie respective pour décrocher le titre de champion de Polynésie.



En seniors, pas de suspense avec la victoire de Théo Roche, d’autant que son principal adversaire, Carlqvist Manate, était absent pour raison professionnelle. Jason Chonfont, l’entraîneur de la sélection qui partira en France, a fait deuxième de la catégorie. Son père Heimata a par contre nettement dominé la catégorie des + 40 ans. A noter que deux jeunes filles sont montées sur un podium, Oahei Faafatua en U13 et Romane Ghewy en U15, toutes deux sur la deuxième marche. Elles ont remporté leur catégorie au titre des féminines, mais étant seules en lice, elles ne peuvent prétendre au titre de championne de Polynésie, le règlement imposant qu’il y ait au moins deux participants pour que le titre soit décerné et Aaron Polit-Jouan a vécu la même situation en U9.



Prochain rendez-vous de BMX fin avril si le calendrier n’est pas modifié.