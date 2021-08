Les “experts” iront en demies

Tokyo - AFP - le 2 août 2021 - Les handballeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi olympique des Jeux de Tokyo, mardi, en surclassant largement Bahreïn 42-28. Au terme de ce festival offensif, les Bleus affronteront jeudi le vainqueur du quart de finale entre l'Allemagne et l'Egypte, qui se rencontrent en soirée à Tokyo (20h45 locales, 13h45 heures françaises). Au Yoyogi stadium, l'équipe de France disputera sa quatrième demi-finale olympique d'affilée et, comme en 2008 à Pékin, Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michaël Guigou font toujours crisser le parquet.



Les trois derniers des "Experts" ont même débuté face à l'invité surprise des quarts de finale, Bahreïn, présent pour la première fois au tournoi olympique. C'est d'ailleurs Michaël Guigou qui a ouvert la marque. Preuve que les derniers feux des "Experts" brûlent toujours même si le trio est plus qu'épaulé par une nouvelle génération de talents. La connexion entre les deux gauchers Nedim Remili et Dika Mem a encore fait des merveilles. Ce dernier a signé quatre des huit premiers buts de Bleus jamais inquiétés. Passées les vingt premières minutes de jeu (12-11), les hommes de Guillaume Gille ont creusé l'écart tout en se permettant des rotations pour rentrer aux vestiaires avec une avance de sept buts (21-14). A la 45e minute après le premier but de l'entrant Valentin Porte, tous les joueurs de champ avaient marqué. C'est dire la supériorité des Bleus face à cette équipe de Bahreïn, composée de joueurs évoluant tous dans le Golfe et même presque tous au pays. Elle n'avait d'ailleurs remporté qu'un seul match au premier tour, contre le Japon.



La suite sera plus relevée pour les Bleus avec soit l'Allemagne, qu'ils n'ont battue que d'un but au premier tour (30-29) ou l'Egypte, deuxième de l'autre groupe.Ils sont cependant dans la partie de tableau la plus abordable puisqu'ils ont l'assurance de ne pas croiser les grandissimes favoris Danois, doubles champions olympiques avant l'éventuelle finale.