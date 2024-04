Les étudiants font leur Heiva à Montpellier

Tahiti, le 29 avril 2024 – L'Association des étudiants polynésiens (AEPF) de Montpellier organise le premier Heiva des étudiants du Fenua en métropole. Composée des étudiants des AEPF d'Aix-Marseille, de Bordeaux et de Rhône-Alpes, la soirée se tiendra le 4 mai.



Ce samedi 4 mai, plusieurs associations d'étudiants polynésiens de l'Hexagone, celles d'Aix-Marseille, Bordeaux, de Rhône-Alpes et celle de Montpellier, vont se réunir dans la préfecture de l'Hérault pour organiser la première édition d'un Heiva d'étudiants du Fenua en France. L'événement, qui sera composé de plusieurs catégories comme le Mini Heiva ou encore le Ote’a et Mehura, a pour objectif de faire découvrir la richesse de la culture polynésienne aux spectateurs, mais aussi de permettre aux danseurs de se reconnecter avec leurs racines. La soirée se passera donc à Montpellier, dans la salle Jules Pagezy, à partir de 16 heures.