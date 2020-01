Les étudiants de l'UPF en duel contre les hackers

"L'idée serait de former nos jeunes polynésiens, d'en envoyer certains se former en Métropole dans cette école d'ingénieur, et qu'ensuite ils puissent tous travailler ici dans leur spécialité."



Cet exercice a permis de montrer la capacité des étudiants polynésiens à se saisir des techniques de cybersécurité, pourtant ce n'est pas le cœur de leur formation.

Ce n'est absolument pas le cœur de leur formation qui est très généraliste. Elle touche à tout : la programmation, la base de données, la sécurité et des notions un peu plus avancées de génie logiciel, d'intelligence artificielle... Du coup, on ne les a pas formés au même niveau que les ingénieurs de l'ENSIBS, ça serait arrogant de dire ça. On les a juste formés de manière très spécifique pour cet exercice, pour les attaques qu'ils allaient subir. On ne voulait pas les prendre en défaut, l'objectif était de démontrer la faisabilité de la défense d'un serveur situé en métropole par une équipe basée à Tahiti.



Les étudiants ont-ils apprécié cet exercice ?

Les étudiants ont eu l'air de beaucoup apprécier l'exercice, mais aussi cette thématique. Dans le lot, plusieurs souhaitent continuer en cybersécurité par la suite, voire même pour certains intégrer cette école d'ingénieurs en Bretagne.



Ils ont pu leur montrer leur talent lors de cet exercice

Ils ont effectivement pu commencer à tisser des liens, mais nous aussi, nous avons commencé à nous rapprocher de cette école, de deux manières différentes. La première manière est, pour nos étudiants qui sortent de la licence d'Informatique, que nous envisageons la création d'une passerelle pour leur donner la possibilité d'intégrer la première année de l'ENSIBS. Normalement, c'est une acceptation sur dossier après une prépa. Ici, ça serait aussi sur dossier, mais avec l'avantage que nous serons en contact avec ces enseignants et donc que nous pourrons adapter une partie de notre formation. Nous avons un cours de sécurité et un stage en troisième années. Nous envisageons de faire des stages en lien avec la cybersécurité pour ceux qui envisagent de partir dans ce genre d'écoles.



La deuxième possibilité, pas forcément pour nos troisièmes années mais pour d'autres étudiants qui n'ont pas l'envie ou le niveau pour aller en école d'ingénieur, mais qui sont quand même intéressés par la cybersécurité, c'est d'ouvrir une troisième année de licence professionnelle, accessible à partir d'un BTS par exemple ou d'une VAE (Validation des acquis de l'expérience). Ça serait une Licence pro en cybersécurité de niveau 0 et 1. Pour comparer, en cybersécurité il y a 5 niveaux de difficulté qui vont de 0 à 4. Les ingénieurs vont pouvoir traiter les niveaux 3 et 4, les plus difficiles et compliqués à gérer. Ceux qui sortiraient de la licence professionnelle pourraient gérer les niveaux 0, 1 et quelques problématiques de niveau 2. Du coup, en Polynésie ça serait déjà très intéressant pour les entreprises d'engager ces jeunes pour les protéger au niveau de la base.



Vous êtes un spécialiste de la cybersécurité indépendant du gouvernement. Que pensez-vous des ambitions de la DGEN d'accueillir des entreprises de SOC en Polynésie ?

Je pense que c'est totalement crédible au niveau technique, il n'y a aucun souci aujourd'hui pour enchainer 12 heures en métropole et 12 heures en Polynésie. Surtout avec l'arrivée de Natitua, parce qu'avant, le moindre problème sur Manatua aurait causé de graves problèmes à n'importe quelle activité basée sur internet. Donc ça va donner beaucoup plus envie aux entreprises informatiques de venir s'installer au fenua.



Maintenant, la problématique que l'on va avoir sera au niveau financier. Pour une entreprise, il faut qu'elle s'y retrouve. A priori, les sociétés de SOC en métropole paient leurs employés beaucoup plus chers de nuit, et ils ont encore du mal à les convaincre. Donc peut-être que ça les intéressera.



Quel est l’intérêt pour la Polynésie d'accueillir des entreprises de SOC ?

L'idée serait de former nos jeunes, d'en envoyer certains en Métropole dans cette école d'ingénieur et qu'ensuite ils puissent tous travailler ici dans leur spécialité. Il faut savoir également que le diplôme de l'ENSIBS est en alternance, donc si des sociétés de SOC commencent à s'implanter ici, nos étudiants pourraient se former en métropole et faire leur alternance au fenua. Ce sont des choses qui sont en discussion à l'heure actuelle.



Est-ce que vous avez détecté des étudiants ayant le niveau pour devenir ingénieurs SOC ?

Oui, on a régulièrement des étudiants qui partent en métropole pour intégrer des écoles d'ingénieur, et ils réussissent très, très bien. Il ne faut pas penser que l'on a un diplôme cocotier ici. Nous sommes quand même select, et notre objectif est de ne pas baisser le niveau, contrairement à une certaine tendance que l'on constate. Notre objectif est vraiment d'avoir des étudiants qui, quand ils sortent, puissent entrer à un niveau décent dans le monde du travail. On ne veut pas les laisser sortir s'ils n'ont pas le niveau minimum requis. Mais ce que ça implique, c'est qu'en première année, en licence informatique, nous avons 80 étudiants inscrits, en deuxième année on n'en a plus qu'une trentaine, et en troisième année on descend entre 15 et 20. Cette année ils sont 19 en troisième année.